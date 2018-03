Wyczyścisz samochód łącznie z tapicerką. Odkurzacze w atrakcyjnych cenach

Podczas zakupu odkurzacza do samochodu musisz zwrócić uwagę nie tylko na parametry, ale również wygodę użytkowania. Wybór nie jest łatwy, ale z odrobiną szczęścia znajdziesz coś, co spełni twoje oczekiwania. Musisz również zwrócić uwagę na odpowiednie akcesoria.

Odkurzacz ręczny dla większej wygody pracy

Niewielkie odkurzacze są rozwiązaniem dla osób, które bardziej niż moc, cenią sobie wygodę pracy. Modele te można podłączyć do gniazda samochodowego, znajdziesz również odkurzacze z wbudowanym akumulatorem. Dzięki temu możesz z nich korzystać właściwie w każdym miejscu. Ceną za wygodę i mobilność jest zmniejszona moc w porównaniu do tradycyjnych odkurzaczy. Im jest większa, tym prędzej wyczerpuje się pojemność akumulatora. Ze względu na niewielki pojemnik sprawdzą się do regularnego odkurzania niewielkich zabrudzeń, sierści lub piasku. Są również niezastąpione przy sprzątaniu trudnodostępnych zakamarków.

Większa moc

Tradycyjne odkurzacze są o wiele mniej poręczne i możesz z nich korzystać tylko w określonych warunkach, we własnym garażu lub na podjeździe. Z drugiej strony za wyższą cenę otrzymujesz o wiele większą moc. To sprawia, że nawet bez specjalnych końcówek będziesz w stanie wciągnąć zanieczyszczenia z trudnodostępnych miejsc. Worki i pojemniki na śmieci pomieszczą dużo śmieci, nie trzeba więc wymieniać ich tak często. Dobrej jakości odkurzacze do użytku domowego to sprzęt o mocy sięgającej 1500 W. Takie urządzenie sprawdzi się przede wszystkim wśród tych właścicieli samochodów, którzy nie mają zbyt wiele czasu i sprzątają samochód okazyjnie.