Wybuch gazu w Warszawie - eksplodowała furgonetka wioząca butle

Do zdarzenia doszło w piątek, przed południem, na ulicy wrocławskiej w Warszawie. Na razie nie udało się ustalić dlaczego auto dostawcze, wiozące butle z gazem wybuchło, zabijając kierowcę oraz przypadkowego przychodnia, a także mocno raniąc trzy kolejne osoby.

W piątkowe przedpołudnie, warszawskie Bemowo opanowała panika, spowodowana silnym wybuchem gazu przewożonego przez dostawczą furgonetkę. Samochód został doszczętnie zniszczony, a niektóre z jego elementów znaleziono nawet 70 metrów od miejsca zdarzenia. Moc wybuchu oraz odłamki przyczyniły się do śmierci jednego z przechodniów. Trzech pozostałych raniły.

Strażacy zabezpieczyli teren w promieniu 200 metrów od zniszczonego pojazdu. Ten z kolei został ugaszony. Następnie chłodzono pozostałe butle, by zapobiec dalszym eksplozjom. Obecnie sytuacja jest już opanowana. Teraz pozostaje jedynie zbadać przyczynę całego zdarzenia. Metalowe butle są wytrzymałymi konstrukcjami, odpornymi na trudy transportu, czy silniejsze uderzenia. Być może do wypadku przyczyniły się bardzo wysokie temperatury, ale to ustalą już śledczy.