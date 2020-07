Wybieramy nawigację. Zwróć uwagę na kilka detali

Wielu kierowców chcąc skorzystać z nawigacji włącza aplikacje dostępne na smartfony, jednak klasyczny samochodowy GPS ma wiele zalet. Częste aktualizacje map i dostosowanie trasy do twoich preferencji czy rozmiarów auta to tylko kilka z nich.

Dla wymagających kierowców przygotowano nawigacje samochodowe w atrakcyjnych cenach. Niezawodna nawigacja samochodowa nie musi wiele kosztować w przeciwieństwie do smartfona czy tableta z wgranymi mapami. Warto podjąć dobrą decyzję i wybrać urządzenie, które nie skieruje cię na objazd, który w rzeczywistości nie istnieje.

Upał nie dla smartfonów

Wysoka temperatura i plące słońce dodatkowo spotęgowane przez samochodową szybę może negatywnie wpływać na twojego smartfona, zwłaszcza jeśli używasz go jako nawigacji. Urządzenie z włączoną opcją lokalizacji szybko się nagrzewa, a jeśli dodasz do tego spiekotę panującą w aucie i dodatkowo podłączysz telefon do ładowarki, może nawet dojść do uszkodzenia telefonu.

Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest dobra nawigacja samochodowa. Sprzęt jest nie tylko przystosowany do wysokich temperatur, ale również wyposażono go w matowy ekran, który nie odbija promieni słonecznych. To oznacza, że nawet podczas jazdy pod słońce nie będziesz mieć problemów z odczytywaniem tego, co znajduje się na ekranie.

Bezpłatne aktualizacje to podstawa

Najlepszej klasy nawigacja z wgranymi mapami całej Europy może słono kosztować. Dlatego mając do dyspozycji ograniczone fundusze, trzeba się najpierw zastanowić, czy zdarza ci się jeździć w dalekie trasy i jak często będziesz korzystać z zagranicznych map. Przeciętny kierowca, który od czasu do czasu odwiedza nowe miasta, a zwykle porusza się po doskonale znanych trasach, powinien wybrać nawigację z wgraną mapą Polski.

Pexels nawigacja gps smartfon samochód podróż

Poza samymi mapami należy również zwrócić uwagę na to, jak często są one aktualizowane. Obecnie bezterminowa aktualizacja map to standard i rzadko spotyka się nawigacje, których producenci nie mają tego w ofercie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jak często producent przewiduje aktualizację. Warto wybrać model, w którym mapa aktualizuje się minimum cztery razy w roku. Samo wgrywanie map jest bardzo proste i możesz zrobić to samodzielnie w domu mając do dyspozycji komputer z dostępem do internetu.

Liczy się jakość

Dobrym rozwiązaniem jest zakup mapy z wyznaczonymi profilami tras – dzięki nim możesz wybrać trasę, która będzie najlepiej odpowiadać twoim preferencjom, nawet wtedy, gdy jedziesz w dane miejsce po raz pierwszy. Dzięki wbudowanemu programowi możesz na przykład wybrać najbezpieczniejszą drogę do celu - urządzenie wybierze dla ciebie odcinek, na którym najrzadziej dochodzi do wypadków – albo najszybszą drogę do celu. Dobrej jakości urządzenie pozwoli ci zaoszczędzić, gdyż wytyczy za ciebie trasę bez odcinków płatnych.