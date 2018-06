Wreszcie taniej na stacjach paliw. Po tygodniach podwyżek ceny spadają

Po długim czasie sukcesywnych podwyżek na stacjach sytuacja nieco się poprawia. Chociaż ceny paliw są niższe niż przed tygodniem, to skala obniżek (średnio 2-3 gr/l) nie daje zbytnich powodów do zadowolenia. Cały czas jest drogo.

W wyniku ostatnich zmian cen paliw na niektórych stacjach ponownie obserwujemy ceny poniżej 5 zł/l, ale jest to póki co niewielka liczba miejsc. I o ile ceny na części stacji w następnym tygodniu mogą spaść do poziomu 4,99 zł/l, to jeśli chodzi o średnie poziomy w kraju to wydaje się to mało prawdopodobne. Na razie bowiem na rynku hurtowym potencjał do dalszych obniżek cen został wyczerpany.