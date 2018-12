Wolimy niemieckie. AAA Auto podsumowało sprzedaż używanych samochodów

Z podsumowania 8,5 mln ofert sprzedaży używanych samochodów jednoznacznie wynika, że Polacy stawiają głównie na modele niemieckich marek.

Mediana ceny używanych samochodów oferowanych w Polsce w latach 2015-2018 to 16,5 tys. zł. Mediana wieku to 10,6 roku, a mediana deklarowanego przebiegu wyniosła 174 tys. km . Ogromne różnice występują pomiędzy ofertami dilerów i osoby prywatne. W przypadku tych pierwszych mediana wieku wynosiła niespełna 3 lata, mediana ceny 59,9 tys. zł, a przebiegu 58 tys. km. W przypadku ofert prywatnych mają medianę wieku wynoszącą aż 12 lat, przebiegu na poziomie 193 tys. km i ceny wynoszącą 13,6 tys. zł.

Interesująco przedstawia się również lista samochodów, które w 2018 r. były najczęściej wystawiane na sprzedaż. Jak można było podejrzewać, Polaków interesują przede wszystkim modele niemieckich marek. Wbrew jednak temu, co można byłoby sądzić, palma pierwszeństwa nie należy tu do Volkswagena Golfa. Co ciekawe, rynek pojazdów z drugiej ręki nie został jeszcze opanowany przez SUV-y i crossovery, które dziś stanowią w Europie ponad 35 proc. sprzedawanych nowych aut. W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych w Polsce aut używanych nie ma ani jednego modelu tego typu. Oto lista: