Wodorowy autobus Toyoty: Sora, podjeżdża sam na przystanek

Transkrypcja: Cześć z tej strony Mariusz zmysłowski A to co widzieliście przed chwilą to automatyczny Wyjazd autobusu Sora jest to konstrukcja zbudowana przez to Będzie to jeden z elementów floty podczas przyszłorocznych igrzysk olimpijskich Tokio Jest to pojazd wodorowy czyli wodór nie służy bezpośrednio do nas Tylko magazynem energii w praktyce jest to pojazd elektryczny No i dysponują funkcje Częściowo automaty z nią automatyczną jazdę w automatyzuje między innymi podjazd pod przystań Toyota chwali się tym że dystans między krawężnikiem a autobusem wynosi Automatycznym podjeździe zaledwie 15 mm plus minus 15 Zobaczmy jak wygląda w środku z autobus Ten pojazd będzie tylko częścią bardzo dużej floty Która będzie obsługiwała w przyszłym roku Igrzyska Olimpijskie w Tokio Toyota ma zapewniać Pilność bardzo szeroko pojmowaną podczas i podczas igrzysk Będzie dostarczać nie tylko autobusy samochody ale także nie duże środki transportu Również dla paraolimpijczyków

