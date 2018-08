Wnętrza autobusów i tramwajów to nie przypadek. Tapicerka ma ważne zadanie

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w autobusach i pociągach są tak brzydkie fotele? Prawdopodobnie nie. Większość osób jest przekonana, że tak po prostu jest i się z tym nie dyskutuje. Tymczasem powód, dla którego są te wzory jest wprost genialny.

Pojazdy transportu publicznego mają jedną cechę wspólną: tapicerkę na fotelach można określić jako dziwaczną. Nieważne, co to jest ani gdzie to jest, pasażerowie siedzą na dość specyficznym materiale pokrytym jeszcze bardziej oryginalnym wzorem. Nigdy nie są to proste kształty, zazwyczaj przypominają jakiś kod czy szyfr, nawet jeśli wpleciony w nie jest jakiś symbol (np. warszawska syrenka).