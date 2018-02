Właściciel Geely kupuje udziały w Daimlerze. Blisko 10 proc. Mercedesa stało się chińskie

Li Shufu to nazwisko, które warto zapamiętać. Chiński miliarder jest założycielem i właścicielem koncernu Geely Group, który po raz kolejny umacnia swoją pozycję na rynku motoryzacyjnym. Tym razem poprzez zakup 9,7 proc. udziałów w Daimlerze, firmie, do której należy Mercedes.

W Europie Geely nadal jest firmą egzotyczną, ale już znaną jako właściciel Volvo. Pod skrzydłami Chińczyków szwedzka marka mocno się rozwija. W ciągu ostatnich tygodni Geely zarządzane przez Li Shufu za ok. 7,3 mld euro kupiło blisko 10 proc. akcji Daimlera. To oznacza, że po Volvo na celownik wzięto światowego lidera segmentu premium, czyli Mercedesa. Markę, która do dziś dla wielu jest synonimem aut tej klasy.