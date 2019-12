Wielki Quiz Ogólnej Wiedzy Motoryzacyjnej!

Czy potrafisz odpowiedzieć na pytania dotyczące ciekawostek związanych z poszczególnymi markami samochodów? Czy wiesz, która z nich została założona przy hotelowym barze? Która związana jest ściśle z branżą lotniczą, a która z kulinarną? Jeśli tak, to dobrze, bo choć tych pytań nie znajdziesz w naszym quizie, znajdziesz 10 innych, które sprawdzą twoją ogólną wiedzę motoryzacyjną... i coś jeszcze.

To co? Zaczynamy? Nasz quiz znajdziesz poniżej.

Ukończyłeś już quiz? To może teraz chciałbyś zrealizować swoje marzenie, o samochodzie którejś z marek wymienionych w Quizie?

Jeśli tak... to sprawdź ofertę partnera Quizu - Hapi Pożyczki!

Zakup samochodu na kredyt to wciąż powszechna forma finansowania wymarzonego pojazdu. Niestety pewne ograniczenia powodują, że nie zawsze jest to możliwe i korzystne. Jednym z nich jest wiek pojazdu – z reguły banki dają kredyty na auta do 10 lat. W przypadku starszychi, czyli tańszych samochodów w grę wchodzi tradycyjny kredyt gotówkowy.