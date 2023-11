Wielka Pętla Bieszczadzka. Ile kilometrów liczy i dlaczego warto ją przejechać na motorze?

Droga posiada wiele wspaniałych odcinków, z których można do woli podziwiać niezwykle malownicze widoki na okoliczne góry. Biegnie przez piękne bieszczadzkie miejscowości, w których można zobaczyć wiele charakterystycznych dla tej części naszego kraju zabytków – drewniane cerkwie i kościoły, stare cmentarze, przydrożne kapliczki itp. Wielka Pętla Bieszczadzka przebiega przez tereny bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Należą do nich m. in. Bieszczadzki Park Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu oraz Park Krajobrazowy Gór Słonnych.