Wielka impreza na 120-lecie Harleya-Davidsona. Będzie się działo

Harley-Davidson to nie tylko jeden z najbardziej znanych, ale też najstarszych producentów motocykli. W 2023 r. obchodzi on swoje 120-lecie i z tej okazji przygotowuje się do świętowania. Również w Europie, gdzie główne obchody odbędą się w Budapeszcie. Zdradzono kolejne szczegóły tej wyjątkowej imprezy.