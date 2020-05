Wideorejestrator w aucie. Trzecie oko na drogę

Dobra rozdzielczość

To kluczowy parametr, na który należy zwrócić uwagę przy wyborze sprzętu. Jeśli jakość nagrania będzie kiepska, nie uwiecznisz wszystkich istotnych elementów, takich jak chociażby numery rejestracyjne samochodu z naprzeciwka albo podejrzanego zachowania jadącego przed tobą auta. Obecnym standardem nagrywania jest rozdzielczość Full HD, choć tańsze modele wideorejestratorów nagrywają film w jakości HD Ready. Pamiętaj, że w parze z jakością idzie również większe obciążenie dla karty pamięci, dlatego lepiej mieć urządzenie ze sporą ilością miejsca na dysku.

Szerokie kąty widzenia

To parametr, który wielu kupujących nieświadomie pomija. Ograniczone pole widzenia nie pozwala ocenić sytuacji na drodze. W związku z tym zbyt wąski kąt nagrywania sprawi, że w przypadku kolizji uwieczniony zostanie co najwyżej tył samochodu jadącego z przodu. To niewiele pomoże. Pamiętaj, że większy kąt oznacza również wyższą cenę. Na szczęście nie trzeba przepłacać. Optymalna szerokość na poziomie 140-170 st. w zupełności wystarczy.