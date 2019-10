„Who wants to be a millionaire z Jeremym Clarksonem” Premiera: 25 października o godz. 22:30 na kanale bbc brit

Jeremy Clarkson powraca z nowym sezonem najpopularniejszego teleturnieju na świecie. Piętnaście pytań, cztery koła ratunkowe i milion funtów do wygrania! A także kilka nowości w formule programu, m.in. pytanie do prowadzącego. Który z uczestników zachowa zimną krew i sięgnie po najwyższą wygraną?

Program „Who Wants to Be a Millionaire?” został wznowiony na początku tego roku z okazji jego 20. rocznicy. „Bycie prowadzącym ostatniej serii było fantastycznym doświadczeniem” – oświadczył Jeremy Clarkson. „Nie mogę się doczekać, aby spędzić kilka kolejnych cennych godzin z dala od Jamesa Maya

i Richarda Hammonda tworząc nowe odcinki”.

Do programu powraca również nowe koło ratunkowe „pytanie do prowadzącego”, które chociaż nie okazało się dla uczestników najbardziej pomocne, to dostarczyło widzom pełno śmiechu. Jeremy Clarkson wielokrotnie udzielił złych podpowiedzi, a w jednym odcinku powiedział zawodnikowi, że jego zła odpowiedź była poprawna, bez uprzedniego sprawdzenia swojego ekranu.

Jeremy Clarkson zapytany o rady, jakich udzieliłby zawodnikom nowej serii, odpowiedział: „Najlepszą radą, jaka przychodzi mi do głowy, byłoby zrobienie researchu na mój temat. Pytanie do prowadzącego, to jedyne koło ratunkowe, którego można być pewnym po uprzednim zweryfikowaniu na czym zna się prowadzący. Nie ma się takiej gwarancji pytając publiczność, dzwoniąc do przyjaciela czy wybierając pół na pół. W poprzednim sezonie jeden uczestnik nie wiedział jak odpowiedzieć na pytanie o moment obrotowy silnika. Zapytał publiczność. Naprawdę? Ok, dobrze. Następne pytanie dotyczyło tiramisu. Zapytał mnie. Jesteś szalony? Powiedziałem mu: „Nie ma sensu pytać mnie o mitologię grecką czy tiramisu”. Jeśli otrzymujesz pytanie o Volkswagen Golf GTI z 1981 roku, mogę być twoim kołem ratunkowym. Wiem także wszystko na temat progresywnego zespołu rockowego Curved Air z 1970 roku. Moda to kolejny temat, o który zapytał mnie jeden z uczestników. Zadał mi pytanie o jakiegoś projektanta. A ja znam tylko Levi’s. Więc moją radą dla przyszłych zawodników, byłoby dowiedzenie się, na jakich tematach się znam, aby nie popełniać tych samych błędów. Mam również jeszcze jedną radę: ustaw próg bezpieczeństwa poza swoją strefą komfortu. Jeśli ustawisz go na poziomie 32 tys. funtów, a odpowiesz źle na pytanie o 125 tys. funtów, to będzie to bolesny spadek. Dużo pieniędzy do stracenia”.

Jeśli chcesz się przekonać czy jesteś w stanie wygrać milion funtów, oglądaj najnowsze odcinki „Who Wants to Be a Millionaire z Jeremym Clarksonem” w każdy piątek od 25 października o godz. 22:30 na kanale BBC Brit! Przygotuj się na świetną rozrywkę i dużą dawkę humoru Jeremy'ego Clarksona!