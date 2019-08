Wezwała policję do niegroźnej stłuczki. Grozi jej 2 lata więzienia

To była niegroźna stłuczka parkingowa pomiędzy BMW i Volkswagenem. Po przyjeździe policji okazało się, że jednej z kobiet biorących w niej udział grozi 2 lata więzienia. Drugiej – nawet 5 lat.

W miejscowości Poręba-Kocęby (woj. mazowieckie) doszło do stłuczki pomiędzy Volkswagenem a BMW. Policja o zdarzeniu dowiedziała się dzięki zgłoszeniu kierującej pojazdem bawarskiej marki. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że 24-letnia kobieta prowadząca Volkswagena cofała na parkingu i doprowadziła do zderzenia z BMW, za kierownicą którego siedziała 36-letnia mieszkanka powiatu ostrowskiego.

Kontrola trzeźwości dowiodła, że kierująca BMW jest nietrzeźwa, miała ok. promil alkoholu we krwi. Co więcej, 24-latka z Volkswagena prowadziła auto pomimo sądowego zakazu, który otrzymała właśnie za jazdę pod wpływem alkoholu. W trakcie kolizji przewoziła w aucie dwójkę dzieci.