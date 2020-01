Warto mieć go w aucie. Brelok na wypadek kolizji

Deszcze, mgły i ujemna temperatura znacznie utrudniają warunki na drodze, a to zwiększa ryzyko kolizji. Dlatego warto zabezpieczyć się przed nieprzewidywalnymi sytuacjami na drodze. Pomocny okaże się niepozorny gadżet, który doczepisz do kluczyków.

Niewielki gadżet może uratować życie kierowcy (Shutterstock.com)

Praktyczny multitool to uniwersalne narzędzie, które pozwoli ci wydostać się z auta w kryzysowej sytuacji. Jego największą zaletą jest niewielki rozmiar. Dzięki temu możesz mieć go zawsze przy kluczykach samochodowych. Nie wypycha niepotrzebnie kieszeni i nie ma problemu ze znalezieniem go w trudnej sytuacji. Jego wymiary to około 4 x 7,5 cm, a to naprawdę niewiele. Zawsze będzie tam, gdzie spodziewasz się go znaleźć – w samochodowej stacyjce.

Zawsze pod ręką

Uniwersalne kółko z klipsem pozwoli również na przyczepienie go do paska czy torebki, dzięki czemu zawsze możesz mieć go na widoku. Jednocześnie by sprawnie operować sprzętem, musisz mieć możliwość szybkiego odłączenia go. Kolorowy element z kółkiem da się łatwo wyszarpnąć, a wtedy twoim oczom ukazuje się proste i wyjątkowo przydatne ostrze do cięcia pasów.

Poradzisz sobie z zablokowanymi pasami

Nożyk jest tak sprytnie schowany, że praktycznie niemożliwe jest, by przypadkowo się nim pokaleczyć. Z trzech stron otacza go bowiem zabezpieczająca warstwa tworzywa sztucznego, a szczelina powstała po wyciągnięciu kółka jest na tyle szeroka, by dało się bez problemu włożyć w nią brzeg pasa. Następnie należy mocno pociągnąć, a ostry jak żyletka nożyk przetnie wzmocnione pasy bez zbędnego szarpania i piłowania. Przyda się to szczególnie wtedy, gdy mechanizm blokujący pasy zatnie się lub nie będziesz w stanie dosięgnąć do klamry.

Poradzi sobie z szybą

Poza klamrą, zablokować może się również mechanizm otwierania drzwi. Jeśli i on zawiedzie, kierowca i pasażerowie będą uwięzieniu w środku i albo muszą czekać na pomoc z zewnątrz, albo wezmą sprawy w swoje ręce i zbiją szybę. W tym celu warto skorzystać ze specjalnego zbijaka, który znajdziesz na przeciwnym końcu obudowy. Należy przytknąć go do szyby, mocno docisnąć, a zamontowany w środku mechanizm naciągnie bolec, który wyprowadzi uderzenie będące w stanie skruszyć nawet twardą, samochodową szybę. W przeciwieństwie do standardowych młoteczków urządzenie nie wymaga wyprowadzania ciosu, co ma kluczowe znaczenie w ciasnym aucie.

Do zimowej jazdy

Podczas jazdy jesienią i zimą, gdy dni są bardzo krótkie, przyda się również latarka. Zamontowana w urządzeniu dioda LED świeci jasnym, zimnym światłem, co przyda się zarówno podczas zaglądania pod maskę samochodu, jak i oznaczenia swojej pozycji, na przykład podczas rozstawiania trójkąta ostrzegawczego w nocy na nieoświetlonej drodze.