Warsaw Motorcycle Show - międzynarodowe targi motocyklowe i festiwal tatuażu w jednym!

Niesamowite motocykle najlepszych światowych producentów, pokazy motocyklowej mody, spotkania z zawodnikami motorsportu i znanymi wielbicielami jednośladów, rynkowe nowinki, prezentacje klubów i stowarzyszeń motocyklowych z całego kraju, szkolenia z bezpieczeństwa jazdy, a także niezwykły i pełen wrażeń Festiwal Tatuażu 3. Warsaw Tatoo Days - to wszystko czeka na odwiedzających Warsaw Motorcycle Show, w dniach 2-4 marca 2018, w Ptak Warsaw Expo.

To będzie pierwsze tego typu wydarzenie w stolicy - w jednym miejscu i czasie zobaczycie piękny i szybki świat motocykli oraz niezwykły świat tatuażu. Nie możecie tego przegapić! Targi skierowane są zarówno do branży, jak i wszystkich miłośników jednośladów. Wystawa została podzielona na strefy: Importerów Premium, Retro, Custom, Kobiet, Klubów i Zrzeszeń Motocyklowych, Edukacyjnej, Dla Dzieci oraz 3. Warsaw Tatoo Days. Sukces imprezy gwarantuje współpraca z Yamahą. Japoński koncern został bowiem partnerem targów. Program wydarzenia powstaje we współpracy z Polskim Ruchem Motocyklowym, scigaczem.pl i MotoAutostradą.

Raj dla fanów jednośladów

Na odwiedzających imprezę czekać będą szybkie i piękne motocykle prosto z fabryki, legendy polskiej i światowej motoryzacji - oldtimery oraz niepowtarzalne motocykle "Custom". Oprócz samych pojazdów na targach zobaczymy też części do motocykli, sprzęt i wyposażenie, a także odzież motocyklową i gadżety. Targi odwiedzą zawodnicy motorsportu, podróżnicy przemierzający świat jednośladami oraz znani wielbiciele jednośladów. Na Warsaw Motorcycle Show pojawią się również kluby i stowarzyszenia motocyklowe z całej Polski, które zaprezentują swoją działalność, w tym kalendarz zlotów. Nie zabraknie też pokazów (m.in. stuntu i moto crossu) oraz rywalizacji sportowych. Chętni będą mogli spróbować jazdy motocyklem na specjalnym torze testowym. W Strefie Edukacyjnej profesjonaliści poprowadzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa jazdy i udzielania pierwszej pomocy. W Strefie Custom - Polish Custom Show to wydarzenie, jakiego w tym kraju jeszcze nie było. 7 000 m. kw. powierzchni, największe firmy z branży, najświeższe nowości, profesjonaliści, pasjonaci, wariaci. Na stoiskach wystawców Polish Custom Show będzie można z bliska poznać najlepsze warsztaty motocyklowe, a także zapoznać się i zaopatrzyć w najnowsze akcesoria, ciuchy oraz części. PCS to także nowa formuła Mistrzostw Polski w Budowie Motocykli Custowych. PCS to również możliwość spotkania się z czołówką polskich customizerów motocyklowych, w tym z laureatem największych konkursów customowych w Polsce i na świecie - firmą Game Over Cycles, która jest partnerem imprezy.

Poznaj niezwykły świat tatuażu

Ale to nie koniec atrakcji. W ramach Warsaw Motorcycle Show, w tym samym miejscu i czasie, odbędzie się festiwal tatuażu - 3. Warsaw Tatoo Days, w którym udział wezmą światowej klasy tatuatorzy. Dzięki ich talentowi i pasji poznacie świat tatuażu na najwyższym artystycznym poziomie.

Ponad 300 artystów przez dwa dni trwania konwencji zaprezentuje około 1000 prac walcząc o tytuł najlepszych w aż 10 kategoriach konkursowych. Warto tu być - zaczerpnąć inspiracji i zrobić swój pierwszy lub kolejny tatuaż. Odwiedzając Warsaw Tattoo Days 2018 poznacie proces tatuowania od momentu odbicia kalki po ostatnie uderzenie igły, będziecie mogli obserwować jak powstaje dzieło lub po prostu zapytać modeli czy tatuaż boli.

Na głównej scenie festiwalowej nie zabraknie licznych pokazów. Odwiedzający zobaczą niesamowity występ dziewczyn z The Fuel Girls - show, które na długo zostanie w ich pamięci. Będzie tez pokaz burlesqe w wykonaniu Pin Up Candy burlesque star, czy szalony, głupi i niebezpieczny Freak Show Lorda Insanity.

SpinLab Dj School zorganizuje mistrzostwa Dj'skie - będzie więc też okazja odpocząć, słuchając dobrej muzyki. Warsaw Tattoo Days 2018 odwiedzą również modelki alternatywne Makani Terror czy Monika Miller to tylko kilka gorących nazwisk z listy zapowiedzianych gości. Aby podkreślić akcent bliskiego połączenia środowiska motocyklowego z kulturą tatuażu organizatorzy Tattoo Days szykują także pokaz Stuntu na motocyklu Harley Davidson w wykonaniu Macieja Dopa - rekordzisty Guinnessa w upalaniu gumy jadąc, oraz The Glob of Death - mrożący pokaz umiejętności jazdy motocyklem w kuli śmierci.

