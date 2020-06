Volvo Selekt – samochód używany z salonu

Kompaktowy SUV z wyjątkowo dynamiczną duszą – XC40 R-Design

Oferta Volvo aktualnie obejmuje trzy SUV-y: XC90, XC60 oraz XC40. Ze wszystkich trzech modeli to właśnie XC40 ma najbardziej indywidualny styl i charakter, który w wersji R-Design staje się jeszcze bardziej dynamiczny. XC40 R-Design posiada oryginalne akcenty zewnętrzne auta m.in. czarne wykończenie typowego dla szwedzkiej marki przedniego grilla, czarne błyszczące lusterka oraz ramki wokół szyb, a także kontrastowy dach również w kolorze czarnym. Dzięki sportowemu zawieszeniu możliwa jest jeszcze bardziej komfortowa jazda. Fanom sportowych aut przypadną do gustu także duże 18-calowe, podwójne 5-ramienne, szlifowane obręcze aluminiowe w eleganckim, czarnym macie, który nadają dynamizmu całej konstrukcji. Cały efekt może dopełnić spektakularny lakier Bursting Blue, który przygotowany został specjalnie dla wersji R-Design.

To, co wyróżnia Volvo XC40 w wersji R-Design to zdecydowany, śmiały design uzupełniony oryginalną kolorystyką, dzięki której można wyróżniać się na drodze. Sportowa wersja SUV-a posiada szereg funkcji, których nie można znaleźć w pozostałych wersjach Volvo XC40, czyli Momentum i Inscription. Miejski SUV już nie musi być pozbawiony sportowego zacięcia – szwedzka marka jest tego najlepszym przykładem. "XC40 został wyposażony m.in. w podwójne, zintegrowane końcówki rur wydechowych oraz reflektory przednie wykorzystujące technologię LED. Ponadto wnętrze zostało wzbogacone o wyjątkowy pakiet oświetlenia i elegancką nubukowo-skórzaną tapicerkę, a na kokpicie znalazł się 12,3” cyfrowy wyświetlacz zegarów” - mówi specjalista ds. sprzedaży autoryzowanego dealera Volvo Auto-Boss w Chorzowie. „To auto jest doskonałą propozycją dla każdego. Znakomicie sprawdzi się jako samochód rodzinny, jak również jako model wykorzystywany do celów biznesowych. Wszystko to dzięki znakomicie wykonanym detalom nadwozia i wnętrza, które są charakterystyczne dla niepowtarzalnego szwedzkiego stylu projektowania” - dodaje. Te cechy wyróżniają samochód na tle innych marek motoryzacyjnych.

XC40 R-Design – samochód dla każdego

Volvo XC40 R-Design to konkretny, przestronny i niezwykle komfortowy samochód, który wyróżnia się skandynawskim, wyważonym stylem. Sportowy charakter nie tylko sprawia, że jazda XC40 w tej wersji daje kierowcy większą radość, ale także daje znacznie większe poczucie bezpieczeństwa. Auto nie tylko zostało wyposażone w niezbędne narzędzia w tym, zawieszenie i napęd na obie osie. To, że nowe Volvo XC40 jest samochodem wartym zakupu potwierdza zdobyty w 2018 roku tytuł "Car of The Year”. Samochód doceniono za nieszablonowe podejście do designu, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz jakość. Volvo XC40 to model, który ma służyć kierowcy, a w wersji R-Design dodatkowo służy mu w sportowym stylu.

