Volvo S90 2.0 T8 Twin Engine 390 KM (AT) - pomiar zużycia paliwa

spalanie Volvo S90 T8 to oznacza że pod maską w drugim benzynę połączoną z silnikiem elektrycznym bo jest to hybryda typu plugin to 390 koni mechanicznych tempomat ustawiłem na 92 km na godzinę 90 ile początku średnie spalanie przy tej prędkości 4 i 1 i na koniec powinien średnie spalanie wyniosło 5 i 7 tym razem ten towar zostawiony mamy na 142 km Ustal zdaje równą 140 na obrotomierzu w widzimy 2500 obrotów na około 2000 mm na początku pomiarów średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 10 minut i na koniec średnie spalanie przy 40 wyniosło 10 i 3 spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 28i 9 km 17 litrów i po 3 km 15 i 7