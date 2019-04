Volvo Cars świętuje 60. rocznicę dzielenia się technologiami bezpieczeństwa, otwierając innym producentom dostęp do zasobu danych cyfrowych

Volvo Cars po raz pierwszy udostępnia swą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w centralnej cyfrowej bibliotece i zachęca branżę motoryzacyjną do jej wykorzystywania. Volvo za darmo całkowicie podzieli się z innymi producentami wiedzą, którą zdobywało przez kilkadziesiąt lat badań. Wszystko to ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Wprowadzony przez Volvo w roku 1959, trzypunktowy pas bezpieczeństwa uratował, według szacunków badaczy, ponad milion ludzi na całym świecie. Ocaleni to nie tylko kierowcy Volvo, ale także kierowcy i pasażerowie aut innych marek, które za zgodą Volvo skopiowały to rozwiązanie.

Mamy dane o dziesiątkach tysięcy wypadków drogowych, które miały miejsce w realnym świecie, dzięki czemu możemy sprawić, by nasze auta były tak bezpieczne, jak to możliwe w każdej sytuacji drogowej – mówi profesor Lotta Jakobsson, jeden z czołowych ekspertów bezpieczeństwa Volvo Cars. – Oznacza to, że nasze auta są projektowane z myślą o chronieniu ludzi, niezależnie od płci, wzrostu czy figury, nie tylko tzw. „przeciętnych osób” reprezentowanych przez manekiny badawcze.