Vespa Primavera Batik łączy zachód ze wschodem

Oryginalnie takie tkaniny trafiały tylko do najzamożniejszych, a z czasem stały się symbolem całej Indonezji i pozostają nim do dziś. Batik dotarł do Europy w XIX w., a jego wzory uważane są za jedną z inspiracji dla stylu Art Nouveau. Stał się pewnego rodzaju połączeniem wschodu z zachodem i wglądem w orientalną dla Europejczyków kulturę.