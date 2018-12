Van ProCenter – sprzedaż i serwis 2.0

Każdy właściciel aut dostawczych to klient premium. A klienci premium zasługują na wyjątkowe traktowanie. Dlatego firma Mercedes-Benz Vans stworzyła dla swoich klientów specjalne rozwiązanie – Van ProCenter.

Każdy potencjalny i obecny użytkownik pojazdów dostawczych liczy na perfekcyjną ofertę w trzech aspektach – sprzedaży, obsługi posprzedażowej oraz dodatkowych usług skierowanych do właścicieli, np. serwisu aut. Van ProCenter to rozwiązanie, które wznosi wszystkie te obszary na najwyższy, niespotykany dotąd poziom. Na każdym etapie kontaktu, klient może w ten sposób liczyć na wsparcie premium.

– Chcemy, żeby najwyższa jakość i standardy Mercedes-Benz Vans były dostępne na każdym etapie kontaktu z naszą marką. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby klient zainteresowany czy to zakupem, czy serwisem pojazdu dostawczego, miał zawsze zapewnioną najlepszą obsługę – tłumaczy René Achinger, dyrektor zarządzający Mercedes-Benz Vans w Polsce. Van ProCenter to rozwiązanie i standard obsługi już obecne w sieci dealerskiej marki.

Standard Van ProCenter

Klienci w standardzie obsługi Van ProCenter mogą liczyć na kilka wyraźnych korzyści w najważniejszych obszarach swojej współpracy z marką. Pierwszy z nich polega na wsparciu doskonale przygotowanych do swojej roli sprzedawców, serwisantów i techników, specjalizujących się w autach dostawczych. Oznacza to profesjonalną pomoc na każdym etapie – od zakupu, poprzez eksploatację i serwis aut.

Van ProCenter sprawia, że na etapie sprzedaży klient ma do dyspozycji pełen wachlarz pojazdów dostawczych oferowanych przez markę. Auta są na miejscu prezentowane we wszystkich wariantach zabudowy, dzięki czemu można zapoznać się z nimi w najlepszy sposób. Podjęcie decyzji o wyborze konkretnego modelu ułatwia możliwość zorganizowania jazdy testowej w ciągu 48 godzin, a także zakupu auta w wybranym wariancie od ręki, bez zbędnego oczekiwania.

Z tego segmentu aut często korzystają przedsiębiorcy, którzy w ciągu dnia są zajęci sprawami firmy. Standard Van ProCenter oznacza wydłużone godziny pracy personelu, dzięki czemu klient może wygodnie znaleźć czas na wizytę w salonie.

W biznesie każda bezczynna godzina oznacza stratę. Dlatego klienci salonów ze standardem Van ProCenter mogą liczyć na serwis „door-to-door”. Auto wymagające naprawy lub rozbudowy jest od nich odbierane i zwracane natychmiast po zakończeniu prac. W tym czasie klient może korzystać z szerokiego wyboru aut zastępczych, aby bez zakłóceń prowadzić swoją firmę, której sukces zależy także od sprawnego auta.

Van ProCenter to również nowy standard w kwestii aut używanych. Obsługiwana jest ich sprzedaż, a także zakup.

Van ProCenter w praktyce

Zmiany, jakie wprowadza Van ProCenter, są zauważalne już chwili przyjazdu do salonu Mercedes-Benz Vans, gdzie właściciele aut dostawczych mają do dyspozycji dodatkowo wydzielone miejsca parkingowe. Z recepcji klienci są kierowani bezpośrednio do doradcy handlowego, który specjalizuje się w tym segmencie samochodów.

Doradztwo w kwestii zakupu i wyposażenia auta odbywa się w niezwykłych warunkach. Klient zostaje zaproszony do rozmowy z doradcą przy okrągłym stoliku, gdzie może określić swoje potrzeby i preferencje związane z pojazdem. Specjalista nie tylko oferuje, ale również demonstruje na iPadzie rozwiązania, które jego zdaniem najlepiej wpiszą się w te oczekiwania. Obok znajduje się duży ekran, dzięki któremu prezentacja jest jeszcze bardziej czytelna i gdzie klient może zapoznać się ze wszystkimi istotnymi informacjami na temat pojazdów i rozwiązań oferowanych przez markę Mercedes-Benz Vans.

Klient, który pragnie kupić aut dostawcze, ma możliwość dokonania wyboru optymalnej konfiguracji złożonej z podwozia i zabudowy. Kilka kroków dalej, na zadaszonym placu, znajduje dokładnie taki model auta dostawczego, jaki został skonfigurowany w oparciu o dostępne rozwiązania. Czas na poznanie go z bliska i jazdę testową, która ułatwi podjęcie decyzji.

Odbiór nowego auta to znacznie więcej niż przekazanie kluczyków i dopełnienie formalności. Przy wspomnianym nowoczesnym stanowisku nowy właściciel może zapoznać się ze specyfiką modelu, zanim z zadowoleniem wyruszy nim z salonu. Van ProCenter to również nowa jakość usług serwisowych – bez zbędnych przestojów i maksymalnie ograniczająca czas rozstania z pojazdem – najczęściej ważnym narzędziem pracy.

Gdzie można już skorzystać obsługi w standardzie Van ProCenter?

Obecnie ten nowoczesny standard obsługi funkcjonuje już w salonach ośmiu dealerów marki w Polsce. Należą do nich: Mercedes-Benz Wróbel Wrocław, Mercedes-Benz Sosnowiec, Auto Idea Łomianki/Warszawa, MB Motors Janki/Warszawa, Mojsiuk Szczecin, Auto-Studio Łódź, Sobiesław Zasada Automotive Kraków, a także bydgoski Auto Frelik. Docelowo Van ProCenter ma trafić do wszystkich dużych miast w Polsce, a 4 kolejne salony wprowadzą ten nowy standard do końca 2019 roku.

– Van ProCenter oznacza nie tylko wyższy standard. To także obecny w każdej takiej placówce zespół wyszkolonych ekspertów, gotowy, by zapewnić klientom najlepszą możliwą obsługę w zakresie pojazdów dostawczych – podsumowuje René Achinger.