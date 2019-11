Valtteri Bottas się rozwodzi. Jego małżeństwo przetrwało 3 lata

Jeden z czołowych kierowców Formuły 1, Valtteri Bottas poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o rozpadzie małżeństwa, które 3 lata temu zawarł z fińską pływaczką Emilią Pikkarainen.

Bottas opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym napisał: „Niestety muszę podzielić się z Wami wiadomością, że małżeństwo z Emilią dobiegło końca. Nasze drogi rozeszły się z powodu wyzwań związnych z moją karierą i sytuacją życiową. Uważamy, że jest to najlepsze dla nas obojga i naszego dalszego życia, dlatego rozstajemy się jako przyjaciele. Zawsze będę jej wdzięczny za poświęcenie, wieloletnie wsparcie i wszystko, co razem przeżyliśmy.”

Kierowca zespołu Mercededesa poznał młodszą o 3 lata Emilię Pikkarainen w 2010 roku. 6 lat później para zdecydowała się na ślub, który miał miejsce w kościele św. Jana w Helsinkach. Teraz okazało się, że związek trwający ponad 9 lat jest już przeszłością. Bottas poprosił fanów o wyrozumiałość oraz uszanowanie prywatności obu stron, dodając, że to wszystko, co ma do powiedzenia w temacie rozstania.