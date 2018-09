Używane modele Audi, które najlepiej sprzedają się w serwisach ogłoszeniowych

Niemieckie samochody marki Audi słyną z eleganckiego, luksusowego wyglądu oraz z niezawodności. Dlatego nie dziwi fakt, że Polacy tak chętnie kupują używane auta Audi. A które modele cieszą się największą popularnością? I gdzie je można kupić? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie 3 najlepiej sprzedających się samochodów marki Audi.

Audi A4 to najczęściej kradziony samochód w Polsce (Materiały prasowe, Fot: Audi)

Gdzie kupić używany samochód?

Od lat Polacy samochodów używanych szukają w serwisach ogłoszeniowych – to jest najszybsza i najprostsza metoda na znalezienie wymarzonych czterech kółek. Na dużych serwisach codziennie pojawiają się nowe oferty, wystarczy je na bieżąco śledzić, by nie stracić dobrej okazji – a wybór jest naprawdę spory. Dodatkowym plusem jest to, że pojazdy można wyszukiwać lokalnie – w ramach swojego miasta, pobliskich miejscowości czy całego województwa.

Najbardziej znane serwisy ogłoszeniowe, które umożliwiają wystawianie ofert motoryzacyjnych to otomoto.pl, olx.pl, sprzedajemy.pl, gumtree.pl oraz gratka.pl. Nie można również nie wspomnieć o serwisie aukcyjnym allegro.pl. A ile ofert dotyczących różnych modeli samochodów Audi można znaleźć na każdym z nich? Sprawdziliśmy, że ilość ogłoszeń na dzień 3 sierpnia 2018 wynosi 17 797 na otomoto.pl, 23 040 na olx.pl, 12 538 na sprzedajemy.pl, 3 749 na gratka.pl oraz 407 na gumtree.pl. Co może dziwić, na allegro.pl w kategorii Audi zamieszczonych jest jedynie 3 644 ogłoszeń.

Jak widać po powyższych liczbach, auta marki Audi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. A które modele są najpopularniejsze? Można to sprawdzić w niniejszym zestawieniu. Informacje dotyczące kosztów zakupu używanych samochodów zostały zebrane na podstawie danych dostępnych w serwisie ogłoszeniowym sprzedajemy.pl (sprzedajemy.pl/motoryzacja/samochody-osobowe/audi).

Audi A4

Audi A4 jest niekwestionowanym faworytem, jeśli chodzi o sprzedaż używanych samochodów niemieckiej marki. Razem z Audi A6 od lat królują w corocznych rankingach najchętniej kupowanych przez Polaków aut z rynku wtórnego. Ile trzeba za niego zapłacić?

W serwisach ogłoszeniowych najwięcej musimy wydać na niego nawet ponad 200 000 zł – dotyczy to najnowszych generacji z bogatą wersją wyposażenia oraz z niskim przebiegiem, mieszczącym się w granicy 20 000 km. Oczywiście, im starszy rocznik, tym cena spada. Przykładowo, za Audi A4 pochodzące z polskiego salonu z 2016 roku trzeba zapłacić ok. 120 000 zł, natomiast cena starszych roczników schodzi poniżej 100 000 zł.

Co sprawia, że ten model jest tak chętnie kupowany? Przede wszystkim sama marka gwarantuje prestiż, dodatkowo nawet starsze wersje Audi A4 posiadają elegancki kształt nadwozia. Do tego dochodzi bardzo dobre wyposażenie, nawet w podstawowych wersjach oraz szeroka gama silników diesla. Minusem może być jednak fakt, że to jedno z najczęściej kradzionych aut w Polsce. Dodatkowo należy uważać na ogłoszenia z powypadkowymi Audi A4 lub z pojazdami z przełożoną kierownicą. Natomiast gratką dla fanów motoryzacji może okazać się Audi A4 Allroad.

Audi A6

Wśród modeli Audi, na równi z A4, prym wiedzie wersja A6. Najnowsze generacje wyglądem przypominają limuzynę, nic więc dziwnego, że przykuwają tak dużą uwagę. A jaki jest ich koszt zakupu? Cena najnowszych roczników znajduje się na poziomie 250 000 – 300 000 zł. Mowa tu oczywiście o najbogatszych wersjach wyposażenia oraz o używanych autach z niedużym przebiegiem. Co ciekawe, nawet trzyletnie, używane auta Audi A6 mogą kosztować ok. 230 000 zł, choć najczęściej rocznik 2015 dostępny jest już za 180 000 – 200 000 zł.

Natomiast ceny używanych Audi A6 wyprodukowanych po 2010 roku mieszczą się w granicach ok. 80 000 zł.

Dostępny w wersji sedan oraz kombi Audi A46 znajduje się w segmencie aut premium, dlatego już w najtańszych modelach można spodziewać się bogatego wyposażenia, takiego jak skórzana tapicerka, elektronicznie sterowane i podgrzewane fotele, a także wbudowany system nawigacji. Tak jak w przypadku A4, wybór jednostek napędowych jest imponujący, dlatego każdy fan czterech kółek znajdzie coś dla siebie. Ponadto występuje uterenowiona wersja tego samochodu – Audi A6 Allroad.

Na co natomiast należy uważać? Modele z automatyczną przekładnią Tiptronic oraz Multitronic posiadają ograniczoną trwałość, a ich koszty naprawy nie są niskie.

Audi A3

Osoby o nieco skromniejszym budżecie mogą zdecydować się na jeden ze starszych modeli – Audi A3, który dostępny jest w wersji nadwozia hatchback lub kabriolet. W serwisach ogłoszeniowych najwyższe ceny znajdują się na poziomie ok. 100 000 zł za ten elegancki samochód o sportowym charakterze.

Najbardziej popularne są używane auta Audi A3 z roczników 2014-2017, które ze względu na niski przebieg oraz atrakcyjną cenę stanowią bardzo korzystny zakup. Przykładowo, Audi A3 z 2014 roku z przebiegiem wynoszącym ok. 30 000 km kosztuje ok. 70 000 zł, a w tej cenie nabywca zyskuje niezawodne auto o niedużych kosztach eksploatacji.

Na koniec przejdźmy jeszcze do zalet tego modelu. Tak jak w przypadku poprzednich propozycji, istotnym czynnikiem skłaniającym Polaków do zakupu tego auta jest prestiż. Nawet w najbardziej podstawowej wersji Audi A3 cechuje elegancja oraz wysoki komfort podróżowania. Ponadto kabina samochodu jest przestronna, wygodna, a kokpit funkcjonalny, co zwiększa przyjemność z podróżowania. A jak wyglądają koszty eksploatacji? Dzięki tanim częściom są naprawdę niskie. Mówi się, że jest to solidny i przemyślany model, który idealnie nadaje się do codziennej jazdy.