Wiosną łatwo uszkodzić oponę na drodze. Zobacz, co wtedy trzeba zrobić Po zimie na asfalcie pokazują się nowe, czasem zaskakująco głębokie dziury, które nie zawsze uda nam się ominąć. Co zrobić w sytuacji, gdy... Rozwiń Poradnik Das weltauto Marka sprawd … Rozwiń Transkrypcja: Poradnik Das weltauto Marka sprawdzonych samochodów Cześć witam serdecznie zima powoli się kończy i spod śniegu jeszcze ktoś miał śnieg na drodze pojawiają się Świeże Wielki Dziury No akurat jesteśmy Parkingu dasweltauto mamy to ładną kostkę ale nie musicie Daleko szukać generalnie jesteśmy wyczulenie Zły stan dróg tak już tradycyjnie I wypatrujemy tych dziur na drodze Raczej Staramy się je omijać Czasem wiadomo zdarzy się i wtedy kombinacja prędkości konto najazdu kształtu dziur Głębokość świętej Sprawiasz Noże do Do Op Ciśnienie Czujemy to albo widzimy to na desce rozdzielczej Co robi I od razu powiem Czy to jest dobry temat na poradnik bo Wymiana koła Cóż może być bar Podstawowe Ale Zapytaliśmy I wyszło na to że Wcale nie je Takie zły pomysł więc nagrywamy zapraszamy Zacznijmy od stwierdzenie faktu że mamy spadek ciśnienie w oponie Ułatwione zadanie mają ci którzy mają samo Produkowane na terenie Unii Europejskiej po 1 listopada 2014 roku ponieważ Takie auta mają Już zainstalowany Czujnik Ciśnienie W oponie Nie musimy tego instalować to już Samochód I wtedy w razie Ciśnienie w oponie mamy W samochodzie od Kontrolka która Powiadomię Coś się Ta kontrolka to relatywnie nowa rzecz więc może poświęcić jej parę Jeśli nigdy tego nie robiliście Podjedźcie na stację Ciśnienie zazwyczaj odpowiednie Się znajduje się albo pod klapka wlewu paliwa albo nas Drzwiach kierowcy Jest to najlepiej widoczne po otwarciu drzwi odnajdźcie swój rozmiar opon i felg Dopasujcie do obciążenie z jakim jeździcie na pompujecie opony Do wymaganych wartości a następnie za W komputerze właśnie to Punkt odniesienia Oczywiście nie jest tajemnicą że na początku podróży opony są zimy Ciśnienie w nich jest trochę inne ale Komputer nie będzie Informował o każdym najmniejszym odchyl Ciśnienie od Ustawionego punktu odniesienia Jednak jeśli To odchylenie będzie odrobimy za Wtedy zobaczymy Starszy w samochodach tak jak na przykład to Audi Q5 które w 2013 roku Tych czujników Nie Musi być aczkolwiek w droższych lepiej wyposażony w samochodach onet.pl Były Przypuszczam że ten Takie Ma jeśli Gonię To jak Utraty ciśnienia podczas ja Bo Przed zajęciem miejsce w samochodzie przy takich przeszkód wysokich profile Raczej to zwyczajnie Widać że koło Jestem Ivar Nie pójdę Takiego sygnału tylko od Zająć się sprawdzaniem czy Musisz jednak jedziemy wsiedliśmy do samochodu który ma wszystkie cztery koła wyglądają identycznie jedzie I nagle zaczynamy Czuć na Delikatna utrata ciśnienie trudno Nie to niemożliwe Jeśli macie zupełnie sprawne zawieszenie przy nagłych niewielki Kierownicą możecie za Że samochód skręca z opóźnieniem w jedną Większe Ciśnienie w prawie że samochód może ściągać w jedną stronę Usłyszycie huczenie poczujecie wibracje Będzie też Prowadził się w Może Trzeba Szczególnie Kolejorz Bardzo mało po Generalnie Zasada jest prosta jeśli masz samochód zaczyna się nagle Trochę inaczej to może być właśnie utrata ciśnienie ja osobiście mijają samochód którym widzę Jedno z kół już Ciśnienie Trąbie macham do kierowcy pokazuje że coś się dzieje ale z drugiej strony Czy ktoś właśnie wam tak macha i trąbi Uważajcie jest też metoda kradzieży na uszkodzone koło więc zanim się zatrzymacie w losowym miejscu Biegać naokoło samochodu został Zastanówcie się lepiej się zatrzymać dopiero w bezpiecznie Wiecie już że z którymś kołem coś jest nie Czy należy bezwzględnie się zatrzymać Należy zatrzymać się ale tak jak powiedziałem z bezpieczny Nie na zakręcie Krynica Wiadomo że Udana tych Zatrzymujemy się dopiero w Widocznie i nie będziemy utrudniać ruch A nie powodować niebezpieczne Siebie Ipla Sytuacja Złapanie gumy na autostradzie to jeszcze inne historie są takie kraje w pracy gdzie jakiekolwiek próby Prawy na Kradziez o surowo wzbroniony można Zapłacić mandat ale niezależnie od tego W jakim kraju złapiemy na autostradzie gum I czy jest to akurat tam zabronione czy nie żebym na miejscu Próbować Zmienić koło Zastanówcie Kilka razy zanim się zatrzymać na autostradzie są bada Wskazują że Zatrzymamy się przy bardziej To to Kwest Czy Ktoś u nas Tylko To się wyda Na pewno niestety tak to działa jeśli stoicie to a Pół metra dalej pędzi Skrętka 20 kilometrów na godzinę To Ryzyko jest zbyt duże Może się zdarzyć że Się zatrzymać bo urwie wam się kompletnie Wtedy pamiętaj Samochód jak najbliżej do prawej Wszyscy za barierki jeśli się dotrzymać akurat przy ekranach akustycznych Szukacie wyjścia najbliższy I uciekajcie sam Spalanie w aucie nie wchodzi w Raczej samodzielne naprawy też nie Pamiętajcie też o trójkąt Ale jeśli macie taką możliwość kierujcie się po prostu zasnął Jeśli macie taką możliwość Żeby jechać dalej dalej powoli nawet jeśli miałoby Ta opona zostać jeszcze bardziej uszkodzone To jest kwestia waszego bezpieczeństwa Unikanie jeszcze większe Warto dojechać do najbliższego zjazdu i tam dopiero zatrzymać samochód bezpieczny Teraz przejdźmy do sedna zajmijmy się wreszcie tym koło Tutaj mamy Albo mamy w samochodzie Ustaw naprawczy albo mamy koło pełnowymiarowe albo W tym przypadku Mamy Dojazd Koło pełnowymiarowe to Oczywiście najbardziej wygodna opcja Ale zajmuje w samochodzie najwięcej miejsce niezależnie od tego czy mamy dojazd Pełnowymiarowe koło zapasowe Musimy najpierw Ściąg Uszkodzone Kiedy sprawa była prosta mieliśmy wszyscy stalówki jedna stalówkach było ewentualnie kołpaki pościel Chłopaków mieliśmy Dosir Teraz jak Wiadomo wszystko musi pięknie wyglądać i tak śruby zwykle są Osłon Takimi pięknymi na przykład Małym Osłonka Rhythm Świetnie i dopiero po Słonki Mamy dostęp Gosiu ale to jest jeż Prosta w Nie to trudniejszej sytuacji jesteśmy jeśli zabezpieczyliśmy koło przed kradzieżą Taką właśnie śrubą zabezpieczającą tutaj w tym przykładzie akurat jest to jedna śruba na 5 T4 odkręcamy z łatwością ale do tej 5:00 Potrzebujemy dodatkowej Która będzie Pasowało do tego wzoru I tylko z tą przejściówką Stanie odkręcić Koło To świetnie działa bo Koła Chcę Ale pamiętaj że to jest bardzo mała I bardzo łatwe Niektórych Akurat Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować No to prawda potrzebujemy chciał z tej jednej przejściówki ale musimy jej 5 razy bo każda z Tak jak widzicie W tym przykładzie Jest Odp W zestawie znajdziemy nie tylko klucz do odkręcania kół ale też różnego rodzaju przydatne takie Narzędzia do tego aby Łatwy sposób Ściąg T ozdobne Koło Ze śrub Tuchów Ściągnięte Zwróć uwagę że jeszcze nie mówimy o podnośniku dlatego że najpierw chcemy poluzować wszystkie Śruby nako Aby następnie dopiero samochód Polecam też zainwestowanie Tylko 10 zł Klucz który będzie kluczem Co znacznie ułatwi Zanim jednak użyjemy podnośnika ważna rzecz albo ustawiamy w tryb parking albo w manualu Na biegu plus zaciągamy ręczny bo nie chcemy żeby samochód Skoczył w trakcie wymiany koła w zależności od konstrukcji waszego podnośnika składacie to wszystko W jedną całość ustawia się tak aby podnośnik był dokładnie pod odpowiednim wyżłobieniem Delikatnie go podnosić zanim stali się pod samochód jest to zwyczajnie Wygodniejsze a następnie już ostatnie centymetr dobija Pod samochodem pilnując cały czas Trafił Odpowiedz Miejsce to jest bardzo ważne żeby nie uszkodzić samochodu bo w Niewłaściwy Da Za dużo Skoczyło I kręcimy Nie wymagające wielkiej siły A koło Jak widzimy już po Zaczyna się Podnosi Za chwilę się oderwie Od Drogi I będzie Bardzo łatwo Pamiętajcie że jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości co do Sposoby Rozkładanie Podnośnik Ustawienia Czy jakiekolwiek inne pytanie Za Z pomocą przyjdzie Obsługi które W twoim samochodzie I tam może Zna Wszystkie interesują Koło w powietrzu pozbywamy się teraz Sprawa jest bardzo prosta Teraz akurat Do czynienia z sytuacją kiedy Samochód jest nowy E-koło Nie samo zaczęło schodzić Chwili kiedy okręt Ostatnio się Dobra jest morze Spotkać część 1 i część Sytuację kiedy przed Dźwięk E-koło może zostać się przez różne warunki pracy dosłownie zapieczone Na piaście I w tej sytuacji trzeba będzie Chwilę po Aby go dosłownie oderwać pomimo odkręcę Ślub Każdy ma Sposoby Ja Akurat Sytuacjach po prostu Najzwyczajniej Koło Musia Mocny Wyciągamy w tym przypadku Dom Ta sprawa jest prosta i oczywista zakładamy koło Przykręcamy z powrotem wszystkie śruby i jeszcze nie musimy tego do końca Na maksa dopiero Jak zdejmiesz Podnośnik a wtedy będziemy mieli o Zrobić i kontynuujemy naszą podróż jeśli Około pełnowymiarowe to sprawa jest prosta Jeśli macie do czynienia z dojazdówka tak jak w tym przypadku Pamięta Maksymalnym tempie Metrów na godzinę i Pamiętajcie też że to Dojazd Więc koło na którym dojedziemy do wulkanizatora Na Koło uszkodzone Pamiętajcie To koło może mieć inną średnicę niż pozostałe trzy Komputer może Że samochód jest Poślizgu dlatego że jedno z kół obraca się z inną prędkością I warto wtedy Systemy elektroniczne w miarę możliwości odłączyć Nie internet Bez potrzeby i oczywiście wiem że nikt tego nie zrobi ale warto czasem sprawiać również ciśnienie w kole Aby w sytuacji Awaryjne Nie podnieść są Jeszcze bardziej ciśnienie Przez Brak Najmniej możliwości wyjścia z opresji daje nam zestaw naprawczy Coraz częściej widujemy go w różnych samochodach A powodem jest choćby do kupienia na przykład obca Dodatkowego audio które wymaga Subwoofer W którym mieście się najczęściej właśnie W miejscu gdzie mogliby Koło Zapasowe albo do Zestaw naprawczy do quada Kompresor Siedzimy Zasilanie Woltów Uszczelniające Warto najpierw spróbować samym kompresor Czy ciśnienie w oponie i Może je Jeśli jednak Musimy użyć płyn Najczęściej wlewamy go przez wentyl Często przy pomocy samego kompresora to już zależy od Tego jaki model Konstrukcja Jest Samochodzie Pamiętajcie że jeśli uda wam się zlokalizować uszkodzenie Solbus Wyciągamy Śruba z bieżni To powinniśmy tak przetoczyć samochód aby uszkodzony fragment był na samym dole następnie w Uszczelniający do środka I robimy tym samochodem przy prędkości 20 na godzinę kilkadziesiąt km Przyjeżdżamy zatrzymujemy się jeszcze raz dobijamy Ciśnienie W tym kole i powinniśmy mieć na chwilę przynajmniej Dlaczego na chwilę Dlatego że to nie jest zbyt długotrwały rozwiązanie poza tym nie nadać się w każdej sytuacji bo Tak że uszkodzony został Bok W tej sytuacji Zestaw Nie pomóc Oczywiście są też plusy takiego rozwiązania zajmuje najmniej miejsca o tym jest powiedziałem ale też jest najlżej Wożenie ze sobą Dojazdówki a tym bardziej koła pełnowymiarowego to jest może nie ze sobą całkiem sporego ciąży Co da się przeliczyć na zużycie paliwa mniej więcej 1/10 Kilometr Mąż Właśnie cena Że mamy w samochodzie Koło pełne Wymiana koła to brzmi jak banał Szkoły nauki jazdy nie poświęcają tam czasu zakład Kursanci będą Chcę wiedzieć jak się zachowa Sytuacji i oczywiście warto Zachować w takiej sytuacji Ale Po obejrzeniu tego filmu widzicie że tych różnych trudności pytanie komplikacje może być całkiem sporo dlatego moja rada Nie czekajcie aż coś się wydarzy w trakcie Waszej podróży spokoju Dom Przed blokiem w gar Spróbuj Któryś z Zobaczycie które narzędzie Gdzie jest schowane zobaczycie gdzie i jak należy Śruby ustawić podnośnik I odda W tej sytuacji która może się kiedyś w Ale wtedy Będziecie mieli Prześwietlony Podróż Nie będzie kosztował Zbyt wiele Stres Szerokości na drodze i do zobaczenia Poradnik Das weltauto Marka sprawdzonych samochodów