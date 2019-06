Upał niszczy opony. Jest sposób na wydłużenie ich żywotności

W krajach Europy Południowej kierowcy od lat muszą sobie radzić z szalejącymi upałami. Ostre słońce niszczy nie tylko lakier, ale też opony. Jest jednak sposób na wydłużenie ich żywotności. Od razu przyznaję, jest on dość kontrowersyjny.

Poszczególne elementy samochodów wymagają odpowiedniego traktowania, by mogły odwdzięczyć się niekłopotliwą eksploatacją. Trudno wyobrazić sobie, aby silnik przez lata nie sprawiał problemów, jeśli nie wymienialibyśmy w nim oleju. Hamulce nie spełnią swojej roli, jeśli nie wymienimy na czas klocków czy tarcz. Klimatyzację - dla bezpieczeństwa mechanizmu - należy uruchamiać nawet zimą. Podobnie jest z oponami. By służyły przez lata, należy ograniczyć wpływ niekorzystnych dla nich warunków. Chodzi nie tylko o dbanie o właściwe ciśnienie, ale też o ochronę ogumienia przed słońcem.

Bezpośrednie działanie intensywnych promieni słonecznych sprawia, że opony mocno się nagrzewają. Długotrwałe wystawianie ogumienia na takie warunki powoduje, że mieszanka, z której jest ono wykonane, twardnieje i traci swoje właściwości. Wówczas konieczna może się okazać wymiana ogumienia przed zużyciem bieżnika, a to wydatek przynajmniej tysiąca złotych. Jest na to sposób. Na południu Europy można czasem zauważyć kierowców, którzy zasłaniają opony kartonami. W ten sposób chronią je przed nasłonecznieniem. Nie wygląda to atrakcyjnie, ale skoro są kierowcy, którzy się na to decydują, to najwyraźniej działa.