Uniwersalny prezent dla kierowcy. Bezpieczna i bezstresowa jazda

Dobry upominek dla kierowcy powinien być przede wszystkim praktyczny. Każdy gadżet, który ułatwi prowadzenie samochodu lub pomoże w trudnej sytuacji na drodze, jest nie do przecenienia.

Brelok dla kierowcy

Każdemu kierowcy z pewnością przyda się niewielki niezbędnik, który mieści w sobie narzędzia przydatne podczas stłuczki. Ukryte ostrze poradzi sobie ze wzmocnionymi pasami bezpieczeństwa niczym z kartką papieru, a zbijak do szyb utoruje drogę do ewakuacji, gdy drzwi nie dadzą się otworzyć. Komplet uzupełniono o niewielką latarkę i sygnał alarmowy o wysokiej częstotliwości .

Bardziej zaawansowane modele wyposażono w dodatkowy w miernik ciśnienia w kołach oraz miarkę pozwalającą określić stan zużycia bieżnika. W pierwszym przypadku należy docisnąć urządzenie do wentyla, by na wskaźniku pojawiła się informacja pozwalająca stwierdzić, czy koło jest odpowiednio napompowane. W przypadku miernika zużycia bieżnika wystarczy wyciągnąć kolorowy element, a następnie przytknąć go do zagłębienia w kole. Jeśli widoczna jest czerwona kreska, oznacza to, że czas pomyśleć o nowych kołach.