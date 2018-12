Unikalny Sixt DriveSmart by BP - na polski rynek wchodzi nowy program najmu samochodów

Sixt DriveSmart by BP to opracowany wspólnie przez Sixt Rent a Car oraz BP ogólnodostępny program najmu samochodów. Łączy mobilność i nowe samochody z brakiem obciążeń związanych z byciem właścicielem auta.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Materiały prasowe, Fot: BP)

Zmiany dotyczące szeroko pojętej mobilności są nieuniknione i dzieją się na naszych oczach – alternatywne źródła napędu pojazdów, carsharing, pojazdy autonomiczne. Z badań rynku nad elektromobilnością wynika, że coraz więcej osób ceni sobie mobilność, niekoniecznie łącząc ją z chęcią posiadania swojego auta. Polski rynek motoryzacyjnie w ciągu ostatnich dwóch lat rozwinął ofertę najmu krótkoterminowego dla klienta indywidualnego. Umożliwia ona użytkowanie wybranego pojazdu w ramach miesięcznej opłaty bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Brakowało jednak kompleksowej oferty łączącej wiodące brandy z dostępnością i szerokim wyborem aut.

Małgorzata Bogacz, Dyrektor Marketingu BP Europa SE, oddział w Polsce: Z uwagą śledzimy trendy, dostosowując do nich ofertę, biorąc pod uwagę potrzeby Klientów. Z naszej analizy wynika, że rośnie ze strony klientów zapotrzebowanie ze na taką ofertę. Propozycja wspólnego projekt z firmą Sixt Rent a Car przyszła w bardzo odpowiednim czasie. Chcemy być bliżej klientów, towarzyszyć im w trakcie podróży.

Andrzej Olesch, Dyrektor Handlowy Sixt Poland: Sixt DriveSmart by BP to zupełnie nowy rozdział w historii marki. Do tej pory Sixt rent a car był znany głównie jako wypożyczalnia aut z ofertą ukierunkowaną na klienta biznesowego. Teraz wprowadzamy usługę głownie dla klienta indywidualnego - przysłowiowego Kowalskiego, który poszukuje nowego auta dla siebie. Wchodzimy w kategorię która potocznie nazywana jest auto abonamentem.

Istotą usługi jest niska opłata miesięczna. Jej wysokość kalkulowana jest w oparciu o utraconą w czasie użytkowania wartość pojazdu.

W Sixt DriveSmart by BP klient otrzymuje w racie wszytko aby nie ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem auta - od pełnego pakietu ubezpieczenia, przez 24 Assistace, opiekę serwisową, na oponach zimowych kończąc. Dzięki Partnerstwu z BP oferujemy jeszcze karty paliwowe dzięki którym nasz klient będzie płacił mniej za paliwo oraz zyska znacznie więcej korzyści. Długo by mówić zapraszam wiec wszystkich na stronę internetową www.sixtdrivesmart.pl

Dla kogo Sixtdrivesmart by BP? Oferta Sixtdrivesmart dostępna jest w całej Polsce. Na prawie 550 stacjach BP Klienci będą mogli dowiedzieć się o programie a wynajmujący otrzymają kartę paliwową BP, która umożliwia zakup paliwa na stacjach BP w specjalnej cenie oraz wiele dedykowanych promocji. Atutem może być też bezgotówkowe rozliczanie zakupu paliwa. Program to przede wszystkim komfort jak również możliwość korzystania z nowego samochodu na specjalnych i bardzo atrakcyjnych warunkach najmu. W ofercie znajdują się bogato wyposażone auta wielu marek w każdym segmencie począwszy od aut miejskich, a na SUV kończąc. Okres najmu waha się od 6 do 24 miesięcy. Sixt DriveSmart by BP to niska opłata miesięczna, bez kosztów wstępnych oraz szeroki wachlarz świadczeń zwartych w cenie: pełne ubezpieczenie AC/OC,24h assistance, opony zawsze dopasowane do sezonu, opieka serwisowa.

Na bohatera kampanii wybraliśmy Fiata 500 ze względu na rozsądną cenę, nowoczesny wygląd, bliskość fabryki Fiata i niska cenę wynajmu.

Bartłomiej Brzozowski, Fleet Manager w FCA Poland: Projekt współtworzony z wypożyczalnią samochodów Sixt oraz siecią paliw BP jest spójny z obecnymi trendami rynkowymi i daje możliwości wypożyczenia samochodów w łatwy sposób. Cieszymy się, że FCA Poland może być częścią tego przedsięwzięcia i ze nasze designerskie Fiaty 500 będą obecne na stacjach paliw BP. Wierzymy, że to dopiero początek współpracy i, że będziemy ją kontynuować w najbliższym czasie.

Prosty wynajem W motoryzacji zawsze liczy się szybkość, wygoda i niezawodność – taka właśnie jest nowa usługa. To tylko 3 kliknięcia. Wchodzisz na nasza stronę www.sixtdrivesmart.pl

Wybierasz z auto dla siebie, określasz okres umowy oraz limit przebiegu

Rezerwujesz auto, wypełniając prosty wniosek służący do oceny wiarygodności finansowej