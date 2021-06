Ubezpieczenie motocykla – wszystko, co warto wiedzieć

Czy ubezpieczenie motocykla jest obowiązkowe?

Jeśli chodzi o konieczność wykupienia ubezpieczenia OC dla motocykla, to zasady są takie same jak dla samochodów osobowych. Co to oznacza? Otóż każdy właściciel zarejestrowanego motocykla ma obowiązek wykupić polisę OC i w ten sposób uchronić się przed finansowymi konsekwencjami niektórych zdarzeń drogowych. Co do zasady nie ma wyjątków od przepisów nakazujących objęcie ubezpieczeniem motocykla. Poznaj lepiej ubezpieczenie motocykla https://najtaniejuagenta.pl/ubezpieczenie-oc-na-motocykl/