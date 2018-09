Tymczasowe oznakowanie podczas remontu drogi - na jakie zmiany, nowe znaki i utrudnienia muszą przygotować się kierowcy?

Prawidłowe oznakowanie dróg podczas remontu wpływa na bezpieczeństwo zarówno budowlańców, jak i kierowców. Z tego względu eksperci zajmują się opracowaniem, jakie tymczasowe znaki powinny znaleźć się na drodze, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Tymczasowa organizacja ruchu

Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót

Podstawowymi sposobami na zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, które zalecane są przez GDKKiA, to sygnalizacja świetlna, znaki drogowe oraz odpowiednio przeszkoleni pracownicy, którzy kierują ruchem wahadłowym . To jednak nie jedyne rozwiązania stosowane podczas budowy i remontu dróg. Obecnie często zastosowanie znajduje system Mini Guard, który zakłada całkowite odgrodzenie pasa ruchu od budowanego/remontowanego odcinka drogi.

Można również umieścić tymczasowe progi zwalniające , które wymuszają na kierowcach zmniejszenie prędkości. Tym różnią się od progów montowanych na stałe, że są mniejsze i nie powodują „wybicia” auta. Jednak największą uwagę zwraca się na prawidłowe oznakowanie. Na co muszą być przygotowani kierowcy?

Tymczasowa sygnalizacja świetlna

Znaki pionowe i poziome

Gdy na wybranym odcinku obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, kierowcy muszą być przygotowani na zastosowanie się do specjalnego oznakowania. Znaki pionowe najczęściej nakazują ograniczenie prędkości, ostrzegają przed prowadzonymi robotami oraz wymuszają zachowanie szczególnej ostrożności . Innymi, bardzo ważnymi dla kierowców znakami, są znaki wskazujące objazd, które informują o zamknięciu ulicy i są odpowiedzialne za kierowanie ruchu na inne drogi. Ponadto na drodze objazdowej należy umieścić dodatkowe znaki prowadzące, które wskazują przebieg alternatywnej trasy.

Gdy na drodze objętej tymczasową organizacją przewidziany był ruch pieszych , należy również zaplanować dla nich oznakowanie. Najczęściej występujące znaki to U-56a (Przejście drugą stroną ulicy), U-56c (Do przejścia dla pieszych) oraz U-56d (Przejście sąsiednim chodnikiem).

Znaki poziome umieszczane są na nawierzchni jezdni, mają postać linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych i podwójnych, a także strzałek lub innych symboli. Mogą być koloru białego lub żółtego, przy czym nadrzędne jest oznakowanie poziome żółte, które stosowane jest podczas tymczasowej organizacji ruchu. Wtedy kierowcy muszą bezwzględnie stosować się do żółtych linii.

Zapory drogowe

Taśmy ostrzegawcze

Alternatywą dla zapory drogowej mogą być taśmy ostrzegawcze, które stosowane są do wygradzania odcinków wyłączonych z ruchu pieszych lub do wygradzania wykopów o głębokości do 0,5 m z wyjątkiem wygrodzeń w poprzek jezdni.