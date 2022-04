Tyle zostało z mondeo. Wjechało w ciężarówkę i zaskoczyło motocyklistów

Na to zdarzenie najechało dwóch motocyklistów, którzy nie zdążyli wyhamować. Jak się później okazało 29 i 23-latek, mieszkańcy powiatu oławskiego, nie mieli uprawnień do prowadzenia motocykli. O dziwo wszyscy biorący udział w wypadku byli trzeźwi. Trzy osoby trafiły do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.