Twierdzą, że trudno odróżnić motocykl od traktora. Ma pomóc nowy kolor tablic

Minister cyfryzacji ogłosił, że od 31 stycznia 2022 r. nie będzie trzeba wymieniać tablic rejestracyjnych po zakupie używanego pojazdu niezależnie od tego, z jakiego regionu Polski on pochodzi. Oczywiście pod warunkiem, że mają one aktualnie obowiązujący wzór. Oznacza to, że znacznie spadnie zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne, a to oznacza mniejszy zarobek dla ich producentów. Wprowadzenie nowego wzoru w praktyce odsunęłoby tę zmianę o kolejne lata.