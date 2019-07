Trzy miliony samochodów z rodziny Fiat 500 sprzedanych w Europie

To najnowszy rekord niezwykłej oferty obejmującej 500, 500L i 500X, która stale rośnie i ewoluuje, by zadowolić coraz bardziej zróżnicowaną Klientelę pod względem wieku, gustów i potrzeb w zakresie mobilności.

Trzymilionowy samochód z rodziny 500 sprzedany w Europie to nowy i ekskluzywny Fiat 500C Star. To kolejny rekord gamy cieszącej się nieustającym powodzeniem, która zdobyła liczne grono miłośników, dzięki kultowej 500, miejskiemu samochodowi dla Klientów poszukujących stylu i mobilności, wszechstronnej 500L, idealnej dla młodych rodzin oraz 500X, włoskiemu crossoverowi, za kierownicą którego można rzucić się w wir codziennej wielkomiejskiej jazdy. Sukces rodziny 500 jest międzynarodowy. Co ciekawe, 62% całej sprzedaży odbywa się poza granicami Włoch, nadal największym rynkiem, po którym plasują się w kolejności Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Hiszpania.

Rekordowa 500 to kabriolet w białym kolorze Stella White ozdobiony różowymi akcentami idealnie pasującymi do ekskluzywnego nowego wnętrza w kolorze czarnym i biało-piaskowym oraz eleganckiego wykończenia Matelassé z detalami ze skóry ekologicznej i wyszytym logo 500 w kolorze bordowym.

W centrum uwagi znajduje się również nowa 500X, całkowicie odświeżona we wrześniu ubiegłego roku, by nadal odgrywać wiodącą rolę. Model ten jest liderem sprzedaży w swoim segmencie we Włoszech i od momentu wprowadzenia na rynek w 2014 roku, cały czas znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedawanych samochodów w Europie. Duma włoskiego przemysłu motoryzacyjnego, nowy Fiat 500X, by zaspokoić najnowsze potrzeby w zakresie mobilności w szybko rozwijającym się segmencie, łączy ponadczasowy styl i design z innowacyjną technologią. Nieprzypadkowo, to pierwszy Fiat wyposażonym w nowe, wydajne i innowacyjne silniki FireFly Turbo 1.0 i FireFly Turbo 1.3 stanowiące najnowszy rekord technologiczny FCA w dziedzinie motoryzacji.