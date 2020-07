Trzecie oko w aucie. Rejestrator jazdy za niewielkie pieniądze

To parametr, który wielu kupujących nieświadomie pomija. Ograniczone pole widzenia nie pozwala ocenić sytuacji na drodze. W związku z tym zbyt wąski kąt nagrywania sprawi, że w przypadku kolizji uwieczniony zostanie co najwyżej tył samochodu jadącego z przodu. To niewiele pomoże. Pamiętaj, że większy kąt oznacza również wyższą cenę. Na szczęście nie trzeba przepłacać. Optymalna szerokość na poziomie 140-170 st. w zupełności wystarczy.

Osoby, które potrzebują jeszcze większej kontroli nad tym, co dzieje się w aucie, i chcą mieć sprzęt, który przyda się nie tylko podczas stłuczki, ale również na co dzień, mogą pokusić się o zakup kamery cofania. Niewielkie i proste w montażu urządzenie pozwoli kontrolować to, co dzieje się za tylnym zderzakiem, co przyda się szczególnie podczas skomplikowanych manewrów na niewielkich przestrzeniach.