Trwa akcja policji. Na celowniku jedna grupa kierowców

Akcja policji nie jest przypadkowa. Jak informują funkcjonariusze, od początku roku do 15 lipca na Pomorzu doszło do 104 wypadków z udziałem motocyklistów, ośmioro z nich poniosło śmierć, to o czworo więcej niż w analogicznym okresie 2023 r. Stuprocentowy wzrost liczby ofiar zmusza więc do działania.