Toyota Walder: Dni Otwarte Wielkiej Wyprzedaży

Końcówka roku to tradycyjnie już gorący czas wyprzedaży w trójmiejskich salonach samochodowych. Jak co roku jedną z najbardziej wyczekiwanych ofert zaprezentuje największy przedstawiciel Toyoty w naszym województwie - firma Walder z salonami w Chwaszczynie i Rumi.

Rok 2019 jest jednym z najciekawszych w dotychczasowej działalności naszej firmy – twierdzi Aneta Janczewska, Marketing Manager w Toyota Walder – Jest to rok siedmiu wielkich premier Toyoty. Każda z tych premier spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony Klientów, co przełożyło się na rekordową sprzedaż w salonach grupy Walder. Uwieńczeniem tego wyjątkowego roku będzie dla nas wielka wyprzedaż modeli Toyoty z rocznika 2019.

Doskonała okazja do zapoznania się z pełną ofertą dilera nadarza się już w najbliższy weekend. W dniach 23-24 listopada, Toyota Walder zaprasza na Dni Otwarte do swoich salonów w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej 58 i w Rumi przy ul. Jana III Sobieskiego 28.

Co ważne, nową Toyotę można nabyć na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach finansowania. W tym miejscu warto wspomnieć o programie Toyota DLA CIEBIE – ofercie skierowanej do klientów indywidualnych na warunkach dostępnych dotychczas wyłącznie dla przedsiębiorców. Toyota Dla Ciebie to umowa leasingu operacyjnego zawierana na co najmniej 24 miesiące, po zakończeniu której Klient może zwrócić samochód lub go wykupić.