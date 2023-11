Toyota liderem polskiego rynku flotowego. Takiej oferty nie ma żadna marka!

Według raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, od 1 stycznia do końca października zarejestrowano 75 658 samochodów marki Toyota, co oznacza udział w rynku na poziomie aż 19,34 proc. Z tej liczby aż 52 926 samochodów trafiło do firm. To o 28,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.