Toyota GT86, jaką znamy, ma zniknąć z oferty. To może być dobra wiadomość

Premiera Supry odbiła się szerokim echem na całym świecie. Nowy model Toyoty poddaje jednak w wątpliwość sens istnienia modelu GT86. Dziś niemal pewne jest, że zniknie on z oferty, ale nie musi być to smutna informacja.

Pojawienie się w 2012 r. Toyoty GT86 i bliźniaczego Subaru BRZ przyniosło powiew świeżości do nieco skostniałego segmentu samochodów sportowych za stosunkowo rozsądne pieniądze. Do atutów tych modeli można zaliczyć zapewniający sporą frajdę z jazdy napęd na tylną oś czy wolnossący, dwulitrowy silnik w układzie bokser - to rzadkość w czasach downsizingu. Model ten był też forpocztą zmiany wizerunkowej Toyoty, która zerwała z obrazem producenta nudnych, ale niezawodnych modeli, na rzecz pozytywnych emocji z jazdy i przyciągania wzroku karoseriami. Zadanie zostało wykonane, czego dowodem jest nie tylko wspomniana Supra (oferowana na części rynków z dwulitrowym, czterocylindrowym silnikiem), ale też nowa Corolla czy RAV4. W pewnym sensie GT86 nie jest już potrzebne. Co dalej z tym modelem?