Najnowsze Popularne Wideo + 4 testmototoyotacamry 02-02-2020 (15:30) Test Toyoty Camry: cały luksus tylko dla mnie Toyota Camry po latach wraca na europejski rynek, gdzie ma zastąpić lukę po schodzącym ze sceny Avensisie. Jak się sprawdzi w tej roli? Odpowiedzi... Rozwiń Każdy chce luksusu ale nie każdy c … Rozwiń Transkrypcja: Każdy chce luksusu ale nie każdy chce aby o tym mówili Ludzie mają w domach sale koncertowe ze sprzętem grającym za setki tysięcy zł albo rzadki unikat Wina w piwnicy Ale z zewnątrz ich domy w Zamykamy ze sobą Które Szczególne a w środku Tylko my wiemy jak nam Jeśli należysz do takich osób to prawdopodobnie nie jeździ jeszcze ani Mercedesem a nie BMW Raczej wolę Ulub No Dla Którzy chcą Ich luksusy były widoczne z daleka jest jeszcze Audi lek A dla tych którzy nie chcą się afiszować Kiedyś w Europie było info Ale zostało 0 Ale jest też dobre Dobra to właśnie ósma generacja Toyoty Samochód reprezentacyjny Luksusowa Ale skąd Na początek wyjaśnimy Toyota twierdzi że Camry wraca po dłuższej nieobecności aby zastąpić kończącego swoją wielką flotową Carrier OK Może tak się właśnie stanie ale Te auta nie mają ze sobą Wspólnego Avensis był znacznie mniejszym i bardziej pospolitym autem To kompletnie inny Inne Patrzyłem To tyle energii aby obniżać trochę rangę w Nowego Odp Toyota nie chcę aby k Złap równowagę Klasy Volvo S90 Czy Audi To jest Lek To z kim Konkurować No dobra to że fragmencie skromnie wyglądających dużych nie muzeum wykluczających ponad jak będę a jednocześnie niechcący Dobrze wyposażonych ale też dobrze wycenione Kiedy umrę konkurentem O Skoda Wróćmy do kawy Sprawdźmy i luksusu ma w środku i ile skromność Naze Zara Od premiery thl A każdy kolejny model Toyoty zaskakujesz test Corolla RAV4 i teraz cam Są diametralnie inne niż ich poprzednicy Inne czyli znacznie ciekawsze bardziej europejskie i Pomijając A4 Mniej kontrowersje Największe oferowane w Europie Sedan Toyoty wygląda imponująco zwłaszcza przód samochodu z naprawdę spore I poszerzając tym jego poziomymi Dynamiki lekkości dodają wąskie klosze reflektorów oraz przekroczenie na masę W profilu To klasyczne eleganckie Sedan jedyną nutą oryginalności jest chodząca do wewnątrz tylnej Linie przetłoczenia w dolnej części nadwozia oraz linie biegnąca wzdłuż szklanek aż ku tyłowi samo h Tutaj znowu chodziło optyczne odchudzanie Ale też przy zachowaniu stonowanego charakteru Karoseria ma prawie 4 metry 90 cm a rozstaw osi 2 m 82.5 cm Tu i tam o parę cm Więcej osób Ja Zaczęliśmy No i to jest to bardziej Amerykański Wygląda ładnie i estetycznie ale na pewno nie spektakl Całą pewnością s wyszedł z tej strony Ładny Trochę szkoda że pod zderzakiem znajdziemy tylko jedną końcówkę układu wydechowego ale o tym czy kolejne są potrzebne Za chwilę po co Nie jest nudno Nie reprezentacyjnie ale niezbyt spektakularnie ani luksusowa A w środku A w środku ponownie widzimy że ktoś kto w Toyocie Figuruje Testowe dosko Co robi Podobnie było PS Świetnie Rovaniemi Kolor IPA House Muszę przyznać że Jest tańsza o psa To ja Daje podobne Lux Oczywiście te wnętrza się Kierownica fsa nie jest podobna do tej z Corolli AWP Trochę Którzy się żadna Japonii skończyłeś Tempo Sterowanie zawędrowała tak Powinno być na Na kierownik Do magazynu zabrakło też cyfrowych zegarków montowanych w desce A także Wajcha otwieranie wlewu paliwa montowany pod Kilka lat Autem Przetoka To znaczy Bo tutaj Wlewu otwiera się Przycisk Ciekawe czy otworzyli Powiedział przed chwilą że to wnętrze emanuje Z wygląd Dlatego że nie jestem wnętrzu co Czego nie widziałem w inny samochód Co mnie bardzo dziwi Ale Do A dobre Miękko Miękko Ale wciąż jest miękki Na drzwiach jest miękko tutaj piętro niżej Skóra ładne przez Tutaj niżej Dopiero Nad Dochodzimy Twarz Tworzyw twardych plastików wracając do drzwi To jest mięciutko o to jest mięciutko pod lewym łokciem No to już nie jest tak jak PS mniej Tej pianki podobne Pod prawem Łokcie pianki Mniej ale teraz przechodzimy do tego a możemy jeszcze powiedzieć Nie każdemu musi się podobać taka a nie inna oklej Ciekawe Bo ona jest Rysowanie A właśnie tak Ciekawa widać że Nie jest naturalna Materiał Nie ale Jeszcze raz powtórz Kolorystycznie jest to całkiem nie Zestawienia a teraz powiem o tym co mi Średnio spodobało w tym samochodzie I choć nie ma to żadnej wartości Właściwie jakie są tego wymiaru praktycznego to jednak może znowu Przed chwilą naciska w tym miejscu co się stało Kos Stało się Aż tutaj na kratkach na Widać Wszystko Popracuję Czegoś Bo Jakby brakowało paru punktów podparcia Jakby ktoś nie wiem Naciskam w okolicach head-up Display Za wszystko Na cegłę I to chyba jedyne miejsce gdzie w ten sposób naciskając można wywołać jakieś odgłosy gekona Możemy również złośliwie szarpać się tunel środkowy Który Też ma jakąś amplitudę to kompletnie nie wydaje Podobnie to Też ten Kwietnik Norwida że chodzi Możemy też szarpnąć się Uchwyt Jak To się zachowuje zupełnie normalnie Minimalnie się rusza i kompletnie nie Więc zasadniczo jeśli chodzi o dom To Jest Prawie jak PS Różnice Ale jeśli chodzi o mocny nacisk To mam wrażenie że tutaj Szczególnie Czegoś A teraz Sprawdź również praktyczny To mamy miejsca na kubeczki to mamy Ładowarka Akcyjna Pod podłokietnikiem znajdziemy potężny Show Na dole Całkiem nieźle dokończę To mamy wyjście 12 Bardzo mocno pod ręką niedaleko mnie jesteś Spoczywał telefon Co mamy Auris USB Talk Wschowa Andrzej No cóż ten schowek raczej Jako bardzo powiem Kształtowanie jego syn Niewielka butelka Powinno się I zapomniał W związku z tym że to jest samochód hybrydowy który po naciśnięciu prawą stopą nie Wydaje Za dużo dźwięków wiadomo Hybryda za Płynniej Super To żeby to to kompensować Sprawiła że w mieście odpowiedzi źródło dźwięku To polewą posłuch Nie ukrywam że jest to bardzo wkurzająca przy okazji możecie w Że kolanem w tym samochodzie akurat nie da się Żadnego z przycisków bo zostało mi Nie to Pod innym kontem Jak widać Ciekawe jest to że w niższym Czy w koronie ma mowy Cyfrowe miasta Natomiast tutaj zegary są Analog Chociaż na środku Komputera pokładowego Na środku deski rozdzielczej widzimy wkomponowane w dniu X Toyota Touch 2 Nie Nadal bez Dla Android auto czy Chocimino że to ma się Zmienić ozdoby dotykowych paneli Cieszyn Ekran Klimatyzacji oraz pokrętła Sterowanie temp Nawiew Mamy trzy przyciski sterujące Którego No Tapeta dwumetrowca i można powiedzieć Kable to wielki samochód to jest czysta forma rzecz ale weź mi po kolei wszystkie etapy Zaczynamy o regule Kierownica Jak widać dwóch płaszczyzn Jak widać elektrycznie To akurat jest cecha do wyższego Wyposażenie i widać że w najbardziej wysuniętej podniesione i pozycję mamy tu mnóstwo przestrzeni nawet dla dwóch Fotel regulowany oczywiście też elektrycznie Co to sąd rejonowy sok Kąt pochylenia oparcia tylko w jednej osi Regulacja Odcinka Również regulacja wysokości zagłówka Wystarczająca I mamy tutaj Bella Bezpieczeństwo informacji Dwumetrowy tutaj bez problemu odnajduje się za kierownicą A nad głową bo to zostawiłem na Tylko miejsca niestety nie ma za dużo to znaczy ja się jeszcze bez dwóch zdań natomiast Sufity mam No tak maksymalnie Jeden Spodziewałem się Że będzie więcej a Pakarina Sytuacja wynika Stąd że fotę Jest umieszczony Po prostu Wysoko ja Próbując odnaleźć Właściwą pozycję Długo kombinowałem żeby go jeszcze bardziej obniżyć ale Niże Dużo rozstawał się to dużo przestrzeni na tylnej kanapie to jest reguła która nie ma zbyt wielu wyjątków Również się sprawdziło tak jak ty Ja Kolanami nawet do fotela nie sięgam a gdyby nawet chciał to Mogę tutaj wejść kodem więc całkiem głęboko zwyk Nad kolanami jest dla mnie za nisko A w tym przypadku jak Nawet obniżony maksymalnie fotel wciąż przewiduje tutaj dla mnie przestrzeń jest to jest przy To it Przestrzeni mi tutaj nie zabrał Trochę więcej mogą być przestrzenie na stopy niestety to widać Zimowe buty to już Co jeszcze nad głową o dziwo miejsca jest no nie ma że więcej Przez za kierownicą No dobra tyle samo co za kierownicą więc też nieźle Zwróć też uwagę na to że Niesie Zbyt nisko podobnie jak chcesz tą na niej cukier Więc jakby proporcje ciała są odpowiednio ułożone tak że dłuższa Samo h Nie będzie Męczą Przesiadam się na prawą stronę Zwróć uwagę na Ten samochód nie może mieć napędu na tył ten samochód nie może mieć napędu na 4 koła Nie wiem Pytanie co to Ten tunel środkowy No prawdopodobnie jeszcze Jakiś konstrukcyjny wzmacniający Samochodu Tak Osoba która będzie siedziała na środku No będzie musiała Jakoś gospodarować Cena Stopy Zwróć uwagę na nawiew Są i owszem ale szczerze powiedziała Plac Który Jest No i jego wielkość Wykończenie No nie wiem spodziewałbym się więc Jakiś nie nie Pozostaje w Tańsze dwukrotnie auto Otwieramy Zaraz znowu Że ja To był Volkswagen Piał z zachwytu że są kratki A3 Dobra nieważne Jedziemy da Popatrzcie za to jakie cuda Czekają na nas w podłogi Po jego rozłożenie Widzimy No mniej więcej to co W ś Więc tutaj Wersja Która daje nam Filip jest dobrze Daje Ona Osobną Klimaty 3:00 i tutaj Możemy nawet Elektryk Kąt pochylenia Copart Osobno po jednej stronie 2:00 Na bogato Się Rozłącz To jest Konie Tutaj Również Sterowanie Roletka bagażnika i to Pasowało Zrób Spróbujmy O teraz się uruchomiło i tutaj możemy sterować patrzcie to jest cecha w ogóle Zwróć To jest dowód na to że tylko nasze testy sięgają tak daleko Nikt przed nami żadne inne redakcji Nie zajrzała tutaj Chamy i owszem Przyjedź Ale dobra wracam Wracając do dostępnych różnych obcej mamy tutaj Jak wydać sterowanie Mamy Możliwość Otwarcie Oto rolety Na tylnej szyby To Pewien sposób uprawia Biznesowy charakter Tego samochodu to ciekawe dosyć dużo trzeba dopłacić do Wysokiej obcy Tutaj miejsce na kubeczki A tutaj mamy Na p Musimy Dziś X x x x Załóżmy że tego Sławka tutaj nie ma podejrzane dziwne ale okej I jeszcze jedna rzecz Jest też roleta na drzwiach natomiast ona jest manualna co nie Przesady natomiast jest dostępna dopiero po dokupieniu Wysokiego pakiet Aim Tomuś Executive Filip i dopiero wtedy Mamy teraz Jak i również na szybach Nad głową mamy jak widać się lampki do Czytania ma Oczywiście mocowanie Isofix I mamy Szeregu Zagłówki Zakreśl Imponującym Powiedziałbym Chyba gówna Jakaś Regula I na koniec jeszcze można Buteleczka wody Jak z Tylne Nie ma Jakiś wielkich i Cieszenie Norek Tom starcza i O której zapomniałem How to Mamy to Oczywiście jest Niedobrze mi Opowiada kamerą pokazuje z ty stary jeszcze o tym zapomniałem Nie więc mamy dwa soki i mamy też Dwa wyjścia USB do ładowania Komórkowy Solidne 2 Camry to Sedan więc będzie miała bardzo długi bagażnik i rzeczywiście kiedy chcemy sięgnąć Do końca bagażnika nie dotykając Kolana Zderzaka aby nie ubrudzić spodni Nawet ja Sięgnąć Dog Tego bagażnika to jest tak Sedan Nieduży Sedan o szczególnie nic no Poza tym rozglądając się po tym całym bagażniku i nie widzimy Wielu zdobyczy Co znaczy jest Wielka Wielka pojemność 500 4 litry ten samochód ma W podstawowej swojej wersji chyba że zamówimy wersję Kto Niestety sprawia że nie będziemy mogli złożyć oparcie tylnej kanapy elektryczna regulację oparcia Właśnie Taki efekt uboczny oprócz tego pojemność bagażnika Może przez te elementy po prawej po lewej stronie Zmniejsza się o 24 litry czyli w naszej wers Pokaż Jeszcze tylko tych filtrów 5 Poproszę Mamy to po prawej po lewej stronie taki Jakieś większe kieszenie możemy w porach Dokupić dodatkową taką gumowa na podłogę Dojdzie do tego jeszcze dodać Siateczki Haczyki No cóż mam Haczyk do stycznika Nie wiem Pewnie jak Praktyczny adres Możemy też pod Podłogę to podłoga Nie jest Pod własnym ciężarem popatrzę się wygina ale pod nią Perfect Wszystko Zorganizowane Niżej widzimy koło dojazdowe Miejsce Jakieś własne Szpak W zasadzie pod podłogą same pozytywy Tylko cała podłoga Nie Solidnie wykonany Poczytaj już czy widać zmechacone wykończenie Prawdopodobnie przez to Na który się trzymał ITR I na koniec tradycyjny porównanie ze Skodą super które oczywiście W tym zestawieniu wygrywa i wszelkie Haczykami i możliwością składania o Poziom bagażnika i tym że jesteś znakiem a więc Otwiera Również tylną szybę i mamy Do bagażnik Ale Ma coś czego nie ma Jeśli kupicie Jakieś drobiazgi W sklepie Obok domu będziecie chcieli wracać Potrawy kołach w ramach takiego ćwiczenia Zwanego na YouTubie Arab Drift To wtedy W tym haczyk Układamy sobie zakupy w tą stronę Wyjeżdżamy spod sklepu na prawych kołach instrumencie zgodnie Zasadami grafika Nasze zakupy wiszą nad Sprytnie umieszczonym kaczy Nie osypują się pod Jeśli lubi Lewych kołach nie ma sprawy Po prawej stronie jest równie Egzotycznie umieszczony Innych Po co mi to zrobi Temu wrzucił zdjęcie tego samochodu na fanpage I widziałem Samochody z burza ogromne zainteresowanie ale też Kontrowersje to dla mnie było o tyle zaskoczeniem że to jest Toyota no Dyskutować wiadomo że pomimo nieco bardziej analogach dobrego designu to jest Samochód który musi trafić do bardziej konserwatywnego klienta więc tutaj nie ma jakieś Tak jak w Nexusie więc no tym to aż tak dyskutować tymczasem Widziałem że w komentarzach nie możemy dojść do jednoznacznego Podsumowanie Czy ten samochód jest ładny czy brzydki Czy ten samochód jest tani czy drogi Czy ten samochód czy jest szybki czy wolny on na przykład więc żeby Wyrazić jakąś opinię na ten temat no to tak No pewnie będą ocenił wyglądu Dla mnie to jest nie podrzucę od Corolli ale ładniejsze od RAV4 to nie znaczy że brzydkie jest jest przyjemne z Jest okej sam rozumiesz zresztą Sprawiasz że czuję Rechteck do tego samochodu jak dla mnie Wszystko to jest proporcjonalne i estetycznie wyglądający Siedział ceny do samochodów w tym rozmiarze kosztują Może Mieć pewne wątpliwości co do polityki cenowej jeśli chodzi o dodatkowe wyposażenie ale jakby Toyota widziała Że się sprzeda przez sam znaczek kamery Natomiast jeśli Do tego samochodu z innymi No to wydaje mi się że on nie odlatuje jakoś tak szczególnie Strony nie prezentuje w miarę rozsądku poziom cenowy będę Tego że ten samochód nie jest wolny wiadomo że porównujemy auto między sobą poprzez porównywanie Czasów do setki i wiadomo że hybrydy z zastrzeżeniami e-cvt Nie wypadają W tym zestawieniu zwykle jakoś super dobrze Czas do setki wymaga wpadnę i bardziej zdecydowany i charakterystyki Spartoo innej trochę skrzyni biegów nie innej charakterystyki też Strojenie generalnie samochodu pod osiągi Nie nie jest hybrydą Tak więc wiadomo tylko hybryda dostępne Więc siłą rzeczy jest ten samochód Ustawiony bardziej na ekonomie niż na to żeby ci jeszcze 1/10 sekundy więc ja rozumiem dlaczego ten samochód nie robi Do setki natomiast to że on nie robi 6 sekund do setki Wcale nie oznacza że on subiektywnie jest wolniejszy od innych samochód Podczas codziennego użytkowania bo na co dzień nie przyspieszamy od 0 do 100 na Oceniamy subiektywnie to jak szybki jest samochód po tym jak szybko on potrafi zmienić Swoją prędkość w zakrętach w mieście tam od 30 do 50 od 50 do 10 dni szybciej ewentualnie w trasie od 70 do 90 albo 80 120 Typowe to jara styczności a w takich testach ten samochód Dzięki temu że mamy to całkiem przecież mocny silnik elektryczny więc w stanie bardzo szybko Rea I błyskawicznie przyspieszać zaraz po dotknięciu zaledwie pedału Gazu i to daje takie subiektywne wrażenie że on jest bardziej impulsywnie że on bardziej chętny do jazdy I choć tak jak powiedziałem nie zawsze Pomiary to potwierdzają to jednak absolutnie nie można powiedzieć że ten samochód Powolny on po prostu nie spisuje się Aż tak dobrze konkurencje 0 Stug 3 konkurencje w której nigdy w praktyce nie Występ Tak bo Opony do reprezentacyjnej komfortowej jazdy na tylko komfortowej To jest naprawdę komfortowe auto jedzie po nierównościach połykając je z gracją Bardzo dobrze wyciszamy ma dobre fotele które może Znowu zbyt wyprofilowany i sprawia to oczywiście że w ostrzejszym Nie trzymają Jakoś tak bardzo mocno bokiem zresztą widać po nich są takie komfortowe Szosowe kanapy i ja lubię takie auta tak bo to pasuje do siebie to jest spokojne i A które ma fotele przeznaczony do spokojny Przemieszczanie się z punktu a do punktu b Badoo Wszystko da się Dyskomfortem to naprawdę nie ma problemu Jak się rozpędzi Mini Szybciej ja Narzekałem na To wreszcie s Że nie jest na autostradzie zbyt dobrze wyciszony I przyznać muszę że tutaj również poziom hałasu przy 140 nie Niski to miast na pewno nie jest to samochód wycisz Gorzej od esa Nie więc no to jest coś co trzeba wziąć pod uwagę Uważam że jak na Toyotę to jest słabe wyciszenie jak na Lexusa To było słabe pocieszenie No Toyotę która Nie jest dochodem Aspirujący aż tak bardzo do Premium Jest to całkiem sensowny poziom wyciszenia Wiem Jest to auto na pewno komfortowe moim zdaniem jest to auto tęskni jest szczególnie drogie i Moim zdaniem nie jest to auto brzydkie a już na pewno nie jest to auto W codziennej eksploatacji to tak bym się odniósł do wszystkich Zarzut Wezmę Ale jedną rzecz w tym samochodzie bym bardzo chętnie zmieniło Bliskość reakcji OSP bo wystarczy by koleś Niewielki manewr nawet na parkingu można wywołać bardzo niewielkim mamy To sprawia że włącza się