Toyota C-HR po liftingu: szybcy i wściekli... bo zginął zegarek!

Cześć Dziękuję że kliknąłeś się chciało się obejrzeć ten film I od razu w sprawie zegarka Mam nagranie na których widać że jeszcze wczoraj to był za chwilę Zabezpieczony do wody Zacznij Od tego co robię w Portugalii o to przyjechałem Test Odświeżony Toyoty chr i zanim Wrócimy do zegar Posłuchajcie co się zmieniło w tym samochodzie po face liftingu Właściwie to Czy ten plik nie przyszedł za szybko Auto zaprezentowano zaledwie 3 lata temu w Grene Przyjęte zostało Rewelacyjnie Nie tylko przez dziennikarza ale przede wszystkim przez klientów chr stanowią aż 5 Procent całej sprzedaży Toyoty do osób prywatnych To widać Ulice Bo to jest tak szybko zmień Dobrze sprzedaje Ja teraz mam dwa powody pierwsze jest całkiem przyjemny ale drugi skrywa Mroczna tajemnice Ale Zoo To się zmieniło Przeważnie zmiany całkiem sporo a ich celem są Fat Nie jest tajemnicą że znany nam chr był chętnie wybierany przez płeć 5 Podkreśl po zmianach za ten samochód O2 Trzymają Przedni zderzak został delikatnie zmienia Światła przeciwmgłowe są ustawione szczerze i wyżej a więc gry Szerszy listwa na dole pomalowane jest w kolorze nadwozia co pewnie nie Praktyczne Ale dodatkowo Podkreśl je Która rzeczywiście się zwiększyła bo górna krawędź grilla Biegi Wyżej Zmieniły się też reflektory Zwróć uwagę że wcześniej światła do jazdy dziennej były pod reflektorem teraz Dni są znacznie szersze i to one zmieniają swój kolor Kiedy włączamy kierunkowskaz A więc zmieniło się wszystko nawet kierunkowskaz teraz nie jest Progresywna notowanie mody Przynajmniej Warto też wspomnieć że nawet podstawowej wersję Światła są wykonane w technologii LED Również są wykonane w technologii LED najciekawszych wzór i zgodnie z obowiązującą wodą połączone są teraz by Ale nieświecącą czarną listą pomimo tych wszystkich zmian wciąż łatwo to poza Znanego Chra bo jego bryła Detale pozostałych większość Bez zmian być może dlatego Toyota postanowiła wprowadzić do oferty KIO nowych kolorów między innymi ten który będzie Prawdopodobnie Bilbo Lektury Mam okrywa się do końca pasuje do tego samochodu na pewno zwraca na siebie uwagę na pewno podkreśla że jest to Nowa wersja że to jest po face liftingu to wiesz bo mi się trochę za bardzo kojarzę z jednym z aut testowych Lexus RC Dlatego Muszę to Coś ty głowie nie ze mną teraz zajrzyjmy Pod maskę To znajdziemy pierwsze z powodów dla których Toyota postanowiła zrobić projecting Już teraz jest to zespół napędowy mocniejsza Znamy już z nowej Corolli czy Lexusa Dwulitrowy Jednostka czterocyfrowa która ma 152 konie do tego 109 konny silnik elektryczny zdaje to 180 Konie mechaniczne i 109 Niutonometrów moment obrotowy Dzięki takiemu zespoły napędowe Możemy Szybcy Ale przejdźmy teraz do powodu dla którego będziemy jeść Czyli drugiego powod Tylko czekałem do samochód który doskonale ostatecznie był z nami przez rok w ramach drugiego dostał Idziemy dobrze jakie są jego mankament Po pierwsze brakowało nam nieco mocniejszego silnika ten problem akurat został rozwiązany bo ta 122 Oczywiście jest perfekcyjne na miasto Poza miastem Jednak brakowało bo troszkę tego Druga uwaga była taka że z tyłu były trochę za małe szyby i to się nie zmieniło Co to jest trzecia uf Była Że ten samochód miał dosyć archaiczny Multimed I ten problem Został właśnie rozwiązany ale Sposób i to je Drugi powód dla którego Toyota robię swoje To jest Nie powód dla którego jest Wściekły W Japonii Skończyły się po tylu lat Piękne oryginalne z lat 80 Cyfrowe zegarki które za Prezentowały się to Na konsoli I co Nie ma Muszę użyć w tym miejscu mojego zegarka Naręczne Aby z niego w tym miejscu jest pustka pustka Pustka I teraz pokazujemy wam zabezpieczony dowody Oto zdjęcia chr-a przed liftingiem wykonany przez nas widzi On tu był Z czego będę się śmiał w kolejnych nagraniach Gdzie jest mój ulubiony obieg trwa Jak żyć Jestem Dobra koniec teatrzyku zegarkiem ale też koniec pewnej Botoja Tylko trzeba Idzie dalej Czyli na przykład po face liftingu mamy to aktualizacja Zadar 3 lata raz na pół Podawane są w I samochód Użyciu telefonu komórkowego naszego który Zasięgu Ściąga komplet Zupełnie Ma też na pokładzie Android auto I parę Przydatnych drobiazgów na Tom Gdzie trzeba Toyota się Wycofuje się z pewnych rozwiązań które nie przypadły nam do gustu Realizowaliśmy nie jedną teścia Czy wina przy Dotykowe Przyciski Zwróć Zapomniałem Zegarek mamy to Z Pokrętła I od O tak o Aby Zbadać pewne nowe tereny Ale Wyciągnąć Do wkręconych Notes wnętrze zasadniczo się nie Nikt na to nie narzekam chociaż pewne zmiany są na przykład fotel kierowcy Materac elektryczne Wcześniej to było niemożliwe Fotel pasażera z kolei ma regulację na wysokość Wcześniej też nie było ale też Drobiazgi na przykład jak jedziemy Koszulce Ręka Dotykam Ręka Drzwi i wtedy Dokazuje Że Wcześniej wyglądały Ale były zupełnie plastikowe teraz mają Gumowa Jaki jest najnowszy Trochę bardziej przyjemne I o takie właśnie drobiazgi takie przesuwanie tego samochodu w kierunku Segmentu Premium To ja Takich zmian jest więcej długo by wymieniać na przykład mamy teraz w standardzie 17 calowe koła Oledach podstawowej nawet wersję już wspominał Możemy Powiedzieć o pakiecie systemu które zapewniają bezpieczeństwo które również dodawane są już do Czy też o tym że wszystkie te systemy zostały po facelifting Spięte systemem A który steruje hamulcami a więc teraz czujniki parkowania nie tylko informują nas o tym że Długo możemy uderzyć w słupek ale też w ostatniej chwili jeśli kierowca nie Zrób Zatrzymaj samochód i teraz pytanie ile to wszystko kosztuje bo przecież nikt nam tych Gadżetów nie daje za darmo to wskazuje się że jak porównamy chr Po face liftingu z określonym wyposażeniem z helem przed liftingiem z tym samym wyposażeniem to różnica wynosi około Złotych natomiast jeśli patrzycie od kwoty od których się chr zaczyna No to różnice już Całkiem spora bo wcześniej Ile można było dostać od 79900 zł At Cena będzie się zaczynała od Około 84 Skąd taka Rouge Różnica bierze się Z oferty teraz znikną Kompletnie bazowy goły Nazwijmy to model bo i tak nikt go nie Chr zwykle wybierany jest przez osoby Które wydają na ten samochód z reguły najczęściej kupują z wersji hybrydową wydając na ten samochód Z reguły ponadto 4000 zł średnio statysty IV grając bardzo bogato wyposażona wersję Po prostu Go Wersja została z oferty Usuń Strój nagrywaliśmy wrażeń z jazdy z dwóch powodów Po pierwsze Za późno Za ciemno Po trzecie Wczoraj Przyjechał Ile kilometrów od lotniska do Dobrze zrobiliśmy bo Przedstawiciel Napęd na wylot jemu się Kolejny Trasa Dzisiaj już Do samochodu Miałem OK Sprawdzić A więc zdefiniuj może Listy zarzutów do chr No tak chyba Będzie Co się Co mogło się klientom nie podoba Hybryda Lista zup Można powiedzieć Na większą moc wiadomo że Rozwiązanie się znalazło mamy mocniejszą hybrydę A Niezależnie od tego nawet czy będziemy mówić teraz Hybrydzie dwulitrowy najmocniejszej którą ja Czy też jakbym jechał teraz wersję 18 To następujące stwierdzenie byłoby wciąż Nie podobało się klientom to Że hybryda ta bardzo chętnie wkręcasz Jakie obroty Wiadomo znamy na tą nazwę mówimy na to Hybryda Hybryda Skrzyp Stopniowa Sprawia że I to No tak podkreślam w wersji 18 jakich wersji 20 zostało zmienione w ten sposób że Może wybrać 18 Tyle samo koni to jedne Toya zmodernizowanych I tak dalej to jest Istotne z naszego punktu widzenia Natomiast on Więcej niutonometr Większą Band obrotowy przy niższych Dzięki czemu W silniku dwusuwowym jest o tym Dzięki czemu Wciskamy gaz Tak przez Okazuje się że On już nie musi się wkręcać tak On już nie mów Sięgać po te wyższe rejestr Aby wycisnąć Jakie Call Przyspieszenie Może się Niż Wolni I I muszę Że przynajmniej w wersji Dwulitrowy silnik Jest to bardzo wyraźnie Widoczne i tak thr Co to jest odcinkiem był jednym z pierwszych samochodów Powiedziałem Można tym autem Przez całe miasto jeżdżę spokojnie będziesz to jest hybryd To jednak jeśli Silnik Spalinowe W życiu To czuć G Niechętnie się wkręca na wysokie OB A to było prawdziwe na dobrą sprawę Miast Wyjechał już pora No to Powodowało w Wkręcanie się cały Obrotów Wycie Tego efektu już nie ma i to jest bardzo dobra wiadomość tak jak mówisz szczegół W 2 litr Gdzie się przyjemnie to jest Stoisz się bo Różnica Przyspieszenie pomiędzy 18 a 20 Trzy sekundy do se Tutaj mamy Samochód Przyspiesza zresztą Dla 20 Zawieszenie Zrobili to mądrze bo nie jest to Zawieszenie Twarde Tylko To samochód który na dobrą sprawę gdyby nie powiedzieli to bym powiedział Fajne zawieszenie w ciąży jest tak samo komfortowy jednocześnie świetnie radzi Wiesz że mocniejszym napędem i z Tymczasem jest Oczywiście Się Zmiana która sprawia że jego rozpiętości Przeciążenia Który przewód Jednocześnie wciąż to Tak samo komfort I co lubił A jednocześnie Napędem na tyle się zwiększyła że ja nie widzę żadnej wielkiej różnicy i o to chodzi Wciąż tam gdzie ty Trzymaj się dobrze Trzeba jest komfortowe I na tym polega Kolejna rzecz to wyciszenie Kiszenie Wszystkim pasowało na dobrą sprawę W mieście nie było Prędko Pomieszczenie Za często bo Elektryczne Ale po zamiast Słychać było info Powietrza i większy hałas gdzieś tam od spodu No i oczywiście Skrzynia To też zostało zmienione tutaj wszędzie na oko To sprawia że Wybranie cichszy Jesteś cichszy ktoś bez tego prostego powodu że się nie kręci tak wysoko i Naturalne że to już Samo h Natomiast Wydaje mi się że od spodu dociera do nas mniej więcej tyle samo Co wcześniej Chyba Śledziona Hałas Nie zmieniło to coś do silnika parę szczegółów technicznych Stopień sprężania 14 do jednego jak w dieslu Kolejny Ciekawe parameter To jest 41% to jest sprawność tego silnika a więc można Jak na 2 litrów która ma 152 Toy Świetny parametr który sprawia że ten samochód z tym silnikiem i jedzie bardzo A jedno sprawnie a jednocześnie jest dosyć oszczędny co widać zresztą podczas Jadę tym samochodem Po mieście Nie będę za bardzo przedłużał to ja tego nagle Kiedy samochód przyjedzie do Krakowa to będziemy mieli okazję znowu do niego wrócić Wzdłuż Jeszcze lepiej goog Teraz powiedziałbym że ogólnie Wrażenie tego samochodu Jest takie że Dojrzał trochę bardziej dojrzał tych jeszcze do technicznego o którym wspomniano na Wczoraj zmieniona Sposób działanie układu kierowniczego podobno jest teraz bar Pośredni i szczerze powiedziawszy ja Potwierdzam oni jest bezpośredni ale czy bardziej bezpośrednio nie wie Już wcześniej pamiętam że DHL każdy najmniejszy dotknięcie kierownicy powodowało natychmiastową zmiany kierunku ten samochód był zawsze bardzo Bardzo łatwy w prowadzeniu A to proszę bo wyjechaliśmy akurat na moc Który ma taką nawierzchnię Która pokazuje To o czym mówił Wcześniej słychać teraz doskonale że to wyciszenie od kół w moim zdaniem tak bardzo się nie zmieniło albo mimo Hałasu opowiadam A więc układ kierowniczy samochód był posłuszny I wydaje mi się że nadal jest taka sama posłuszny Być może jest Różnica pary procent których nie sposób Mówiono też na prezentację o tym że Kierownica z Maksymalnego skrętu kiedy ją puścimy dodamy gazu wraca w bardziej naturalny sposób Mówię do opozycji z Testowałem skręciłem w prawo skręć w lewo wracasz 200 do pozycji 0 ale Szczególny sposób mówił tak jak powinno Można pić kolagen naturalny Prostu jest dobrze A czy to zostało poprawionymi pamiętam żeby to było Pops Wiem ale jeśli poprawili Niech im będzie nie będzie Szczegóły wszystkich mąż Bez zmian w tym samochodzie kluczowe jest Generalnie to że czujemy się w tym samochodzie Jest bardziej Przyjemnie Bardziej dynamiczny Bardziej posłuszne lepiej wyciszony Lepszy Też dotyk Od środka I to wszystko daje tam takie ogólne wrażenie że to jest rzeczywiście Chl po face liftingu po face liftingu który nie dlatego że marketingowców Czas na to żeby znowu było głośno o tym samym Tylko powiedz jakiego który przyniósł w tym samochodzie Rozbudowane statystyki sprzedaży tego samochodu Powiedziałbym że chr nie potrzebował Krytycznie tego facelifting Ale jak już mamy go za sobą jak już wiemy jaki jest Zmian do tego auta Pozostaje się tylko cieszyć bo samochód pozostał sobą a jednocześnie Zmiany te powodują że spodoba się szerszej grupie Cleo Dla szybkich mamy mocniejszą hybrydę dla wściekłych mam Haczyk Na zegar Droga życia że mamy nowe Multimedia dla facetów jest większe grillowanie natomiast dla tych którzy nie przepadają za mały Z tyłu Proszę tutaj chr pozostał Dla tych są im Model Toyota Chyba na tym właśnie Polega dobre Czyli au Zachowujesz Tożsamość a jednocześnie Staje się A ja Odzyskuje swój