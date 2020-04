WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 4 toyotatoyota avensistest spalaniaavensis wczoraj (11:51) Toyota Avensis 2.0 Valvematic 152 KM (AT) - pomiar spalania Test spalania Toyoty Avensis III z silnikiem 2.0 Valvematic o mocy 152 KM tym razem Testujemy średnie spalan … Rozwiń Transkrypcja: tym razem Testujemy średnie spalanie Toyota Avensis przez dwulitrowym silnikiem benzynowym o mocy 152 koni nadwozie Sedan skrzynia biegów automatyczna cvt ten bo byłem na około 95 km mówię no około dlatego że tempomat nie pokazuje niestety aktualnie ustawionej prędkości jakiegoś 3 km temu wjechałem na autostradę i się spalanie wynosi póki co 6 i 90 litra na 100 km natomiast obroty silnika są utrzymywane na poziomie 1500 na minutę warto zaufać podróżowanie z tą prędkością komputer Traktuje jako bardzo ekologiczne Cały listek to menu komputera wskazującą oszczędność jazdy jest zielony i po około 105 KM średnie spalanie przy 90 na godzinę wyniosło 5 i 7 tym razem tempomat jest postawiony na około 145 km na godzinę co nagrywał się daje wynik w oko 140 na obrotomierzu widzimy 2500 obrotów na minutę na komputerze widzimy średnie spalanie 8,5 Ile koni spalanie przy 140 wyniosło 9 i 2 na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 13 2:04 kilometrze 11 kilometra 9 i 4 i po 5 km 7 i 3 spokojnej jazdy po mieście a87 dynamicznej jazdy po mieście 11 i 3