Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid 136 KM, 2015 - test AutoCentrum.pl #214

Witam serdecznie dopiero kilka dni temu testowaliśmy dla was odśwież Avensis A dzisiaj bohaterem tez to będzie Jego młodszy brat Auris wersje kombi czyli Auris Touring Sport zapraszam zmienionego aurisa Zobacz po raz pierwszy w Genewie a zmiany są całkiem zauważalne szczególnie w przedniej części oczywiście poznamy a ulica ale to już inny Auris nie sposób pomylić go z wersją sprzed face liftingu reflektor teraz do wyższego pasa grilla poprawnych kształt jest również podobny ale wewnętrzne grafika to już zupełnie co innego Teraz jest o wiele ciekawiej i bardziej agresywnie linie świateł dziennych LED komponuje się również z nowym gry Warto zaznaczyć że światła full LED dostępne są w standardzie tylko w topowej wersji prestiż lub pakiecie Style Black Messi Comfort Inn jest również zderzak dzięki tym zmianom sylwetka auto jest sportowa wizualnie obniżone i poszerzona dzięki chromowane listwy na dyrektora nieodśnieżone przód Auris kojarzy mi się z japończykiem w stylowych okularach nie są jej zmiany jest w tylnej części podobnie kształt świateł taki sam ale ich wewnętrzny układ uległ znaczącej zmianie zmieniona także zderzak Która jest teraz trochę mniej pękaty ale charakterystyczny próg przy klapie pozostał na swoim miejscu odświeżony mały do dyspozycji jest 6 silników 3 benzyny 2 diesle i układ hybrydowy który Zresztą dzisiaj Testujemy zacznijmy jednak od benzyn na początek znana wcześniej jednostka 1339 koniec 6-biegowy manualem następnie mamy 1.6 132 konie dostępnej albo 6 biegowy manual albo bezstopniowa skrzynia biegów i nowościach w201 2 turbo która ma 116 koni mechanicznych i również dostępna jest albo z manualem albo ze skrzynią cvt średnio diesle to mamy 1 4 D4D który ma 90 16 D4D który ma 112 koni mechanicznych No i wreszcie układ hybrydowy który ma w sumie 136 koni mechanicznych składa się to z silnika 18 99 koni plus 80 konny silnik elektryczny w ten sposób uzyskujemy osiągi rządu 11 i 2 do setki sprawdziliśmy to zobaczycie wynik z przyspieszeniem osobnym filmie i 175 km na godzinę prędkość maksymalna maksymalną tego nie sprawdzałem średnią spalanie to średnie spalanie jest na poziomie 3,5 zł niezależnie od tego czy jest w trasie czy jest w mieście No i szczerze powiedziawszy jest to dosyć się optymistyczne założenie mi się takich wyników osiągnąć nie udało Tym niemniej nawet z tym 45 litrowym bez problemu przejedziemy tym samochodem w trasie nawet 1000 km do zmiany wewnętrzne OLX również są znaczące ale daleko to do rewolucji z którą mieliśmy do czynienia w przypadku Avensis podstawowy linii zmianie wciąż mamy tu do czynienia z ostrymi przetłoczeniami i panelem centralnym w kształcie odwróconego trapezu ale wydaje się że wszystko zostało to dodatkowo tak wyostrzone i podkreślone kratki nawiewu w pozostałych A nie to staromodny zegarek umiejscowiony po prawej stronie przeniesiono nieco niżej w sumie nawet do niego brakowało bo jego obecność jest dla mnie to jak napisać made in Japan podobnie jak mówiący zegar umieszczono w tubach A pomiędzy nimi wylądował nowy ekran komputera pokładowego w której nowymi przyciskami umieszczonymi na kierownicy Skąd można zresetować nawet przebieg dzienny ekran na koncie również uległ zmianie teraz jest większy bardziej czytelny Ponadto część fizycznych przycisków zastąpiono dotykowym nieco wygląda lepiej ale niestety gorzej sprawdza się w praktyce razie ci może do pustego miejsca wokół drążka zmiany biegów i stal modne przyciski które już przed to jest w tym wiem nie wyglądały zbyt nowocześnie plastiki we wnętrzu są dobrej jakości Zresztą przed liftingiem też nie było to na konsole na górze mamy miękkie tworzywo tutaj niżej obszyte przed pasażerem również delikatnie się ugina pod palcem tutaj jest jeszcze ciekawsze przeszyte Zresztą ładną to mniej więcej od poziomu tunelu centralnego zaczyna się już twardy plastik również na drzwiach jest dosyć różnorodnie bo to na przykład mamy miękkie tworzywo przyjemny w dotyku to mamy które również się ugina po prawej stronie mamy tutaj na drzwiach całkiem przyjemny w dotyku podłokietnik natomiast ten centralny podłokietnik niestety to mamy no może może 2 mm pianki potem znajduje się już zupełnie twardy plastik na to nie będzie to może aż tak bardzo komfortowe No i przedniej części Drzwi tutaj gdzieś już również znajdziemy zupełnie twarde kierownica bardzo przyjemna w dłoni leży doskonale obszyta skórą tutaj Myślę że nie będzie żadnych problemów siedział schowki to schowków jak widać tutaj po otwieranym trochę mamy mieć odłożenie okularów mamy schowek duży i komfortowy przed pasażerem mamy 2 miejsce na kubeczki mam całkiem pojemne kieszenie w drzwiach przewidzianym miejscem na chwilę chociaż podejrzewam że akurat nie mam butelki ale podejrzewam że Jak sadzimy tą butelkę to może być problem z otwarciem tutaj tego schowka No i dwa schowki pod podłokietnikiem 2 Widzimy tutaj tackę A jeśli wrócimy to inaczej to widzimy całkiem pojemne Zresztą mięciutki tam na dole nie schowek pod podłokietnikiem także miejsca na różne takie gadżety położenie różnych drobiazgów to nie brakuje na koniec po narzekałbym na to że nawet wczoraj w nocy nagrywając jak ten samochód wygląda siedział podświetlenie to powie powiemy Powiedziałem że po otwarciu lusterek niestety nie ma to podświetlenia teraz za dnia Widzę że owszem jest tylko trzeba to wyłączyć osobnym ruchem wrażenie bardzo szczegółowo poprzednim W swoim tekście tego hybrydowego aurisa też chyba wersję Touring sport więc Pozostaje mi jedynie potwierdzić że wszystko co wtedy powiedziałem wciąż się zgadza hybryda jak to hybryda jeździ w zależności od ustawień albo w trybie Eco albo w trybie V jeśli mamy dość energii akumulatora albo też w trybie Power Mode który sprawia że samochód daję z siebie wszystko hamowanie dwustopniowe najpierw pozyskujemy energię potem dopiero wchodzi w grę klasyczny układ hamowanie również z ciekawa opcja jest biegów tak zwany tribe który sprawia że po odjęciu nagios gazu samochód zaczyna wyraźniej hamować odzyskując energię to przydaje się na przykład podczas zjazdów gdzieś się z jeśli jeździmy właśnie po górzystym jakimś terenie poza tym można by podobnie jak w poprzednim teście pochwalić a ulicę za bardzo dobrze zestrojone zawieszenie Który z jednej strony nie jest zbyt twarde a z drugiej strony w zakrętach razie ten samochód naprawdę sobie bardzo dobrze dosyć bezpośredni i naprawdę tym samochodem można to w razie potrzeby całkiem dobrze sobie pojeździć po skręcać i odczuwać tego przyjemność podobnie jak moje klucze dają bo sam w samochodzie więc moim zdaniem gdyby do tego samochodu udało się dopakować nie są mocniejszy silnik bo to silników do wyboru to nie brakuje Problem jest tylko taki że ich rozpiętość mocy nie jest zbyt A wydaje mi się że to zawieszenie i ten układ kierowniczy mniej żeby sobie poradziły nawet z mocniejszym silnikiem Dodam tylko bo chyba o tym nie mówiłem że to takie zestaw że mamy 22 silnik silnik elektryczny silnik benzynowy i taki w związku z tym rozwiązanie skrzyni biegów w sprawie że ten automat PCV te poprzednie jest to samo co zwykle cvt niezwykle szybko i sprawnie radzi sobie ja bym to porównał nawet ze skrzynią niezwykle szybko i sprawnie radzi sobie podczas manewrów na przykład zawracanie na wąskiej uliczce gdzie musimy by zrobić kilka manewrów przód tył przód tył tutaj nie ma automatu klasycznego czy DSG czy jakiegoś cvt to jakby był w stanie tak błyskawicznie zareagować na zmianę kierunku tutaj Ja praktycznie ograniczeniem jest sprawne nogi która mu się przeskoczyć z pedału hamulca na gaz i z powrotem a skrzynię reaguje po prostu natychmiastowo być może to jest kwestia tego że wystarczy silnik elektryczny podać odwrotnie napięcie i on już się kręci w drugą stronę i tam żadne mechanikę nie mu się zbyt wiele i miałaś być może z jakiegoś innego bo to już tego nie aż tak nie badałem wiem że jakby w efekcie uzyskujemy naprawdę niezwykle skuteczny mechanizm który który jest pozbawiony tej wady Bo praktycznie każdy jest t44 wadę pod tytułem pewna dłuższa chwila reakcje możemy to nawet tutaj podjechać na przykład w tle widzieć jak ktoś tam przystanek a więc wsteczny do przodu to jest szybsze niech manualny więc pod tym kontem smv to naprawdę nie rozczarowuje myślę że poza tak jak niedawno testowałem odezwij pa I on pokoje z tych treningu miał nieco lepsze wyciszenie tutaj nie wiem być może nikt nie narzekał na wyciszenie być może tej zmiany nie było nie znalazłem tego ale tak na odsłuch chyba pozostało Mniej więcej to samo w każdym razie wrażenia z jazdy są się daje na tyle do żony biorąc pod uwagę ekologiczną naturę tego samochodu że ja się nie dziwię że to auto nieźle się sprzedaje bo z tego co dokonuje Toyota co czwarty samochód czwarty Auris wyjeżdżające z salonów w Polsce to jest Auris hybrydowy że ja się nie dziwię że tak dobrze został przyjęty bo takiego hybrydowa na oszczędna natura została tak dobrze ukryta schowana i jakby w sprawie Toyota sprawiła że to jest tak przezroczyste i tak nie ingerując a w tym codzienną jazdę że ona tylko pomaga już nie przeszkadza i oczywiście ma swoje wyraźne w sumie twój wyraźny wpływ na to ile zostawiamy pieniędzy na stację benzynową nowy Auris po stosunku do poprzednika o parę tysięcy zł wcześniej Auris kosztował 62 dziewięćset teraz 59-900 aczkolwiek to tego starego Dzięki specjalnym promocje Europa to można kupić się jeszcze taniej bo teraz rabatu więc najtańszego starego aurisa dostaniemy za 57-900 najtańszego nowego za 59-900 ale to 2000 różnicy tak naprawdę jeśli się Przyjrzyj się różnicom wtedy ten samochód w tych samych Myślę że warto dopłacić i teraz tak mamy do wyboru 5 linii i wyposażenie najtańsza Live i w tym w tej najtańszy Live najtańszy silnik 133 90 właśnie ten to będzie hatchback To jest właśnie ta cena 59-900 ale to tak naprawdę na zachętę bo później zaczynam kupować dodatkowe wyposażenie i ta cena rośnie w zależności od linii wyposażenie było me to life Active Premium Comfort i prestiż no i jeśli zdecydujemy się na najbogatszą wersję to popatrzymy na topowe największe liczby to będą to dwie topowe wersję które mają ceny 98400 zł Tyle kosztuje 112 konny silnik Diesla 1.6 D4D albo do wyboru w tej samej cenie napęd hybrydowy mają wybór i z tego co widziałem w statystykach sprzedaży chętnie z niego korzystają dlatego że ostatnio liczba sprzedanych Hybrid przeskoczyła liczbę sprzedanych diesli chociaż w niższych wersje wyposażenia tak jak na przykład druga od dołu wersja Active tam akurat diesel jest wyraźnie tańszy bo najtańszy kosztuje 73000 zł podczas gdy hybryda w wersji Active kosztuje oś 3000 zł więc to przy tańszych wersje wyposażenia ma być 10000 zł różnicy na korzyść Diesla Dodam jeszcze na koniec że jeśli chcemy mieć wersję Touring sport to zapłacimy za nią w zależności od wersji wyposażenia od trzech do czterech tysięcy zł i na koniec jeszcze dopłaty za lakier metalik 2300 zł za biały perłowy 3000 zł się tylko kupić do wersję skrzyni biegów bezstopniowej multidrive s to zapłaci za nią 5000 zł a nawigacja Patrz e2tango w wersji z kosztuje 2500 zł a w wersji plus 3000 zł wspomniałem przed chwilą że 2000 zł warto dopłacić w stosunku do wersji nowej po face liftingu ale chodzi tak naprawdę o wygląd bo wygląd to rzecz gustu natomiast ten nowy Auris ma też całkiem sporo nowych systemów bezpieczeństwa które nie były wcześniej dostępny i wymienię 4 Jeden z nich to przykładowo rozpoznawanie znaków drogowych które działa jeszcze może nie do końca idealnie ale w wielu przypadkach pomaga przy czasem oczekuję na przykład ograniczenie do 5 ton jako ograniczenie 5 km na godzinę dosyć często bo dość szeroki kąt widzenia więc jadę autostradą przykładowa odczytuje znaki gdzieś tam na zjazd że trzeba zwolnić do 70 więc będziemy dalej 140 mamy sygnał z tego sygnał że jedziemy Za szybko bo ograniczenie jest przecież 70 więc to jest trochę jeszcze do dopracowania ale w sytuację ten system jest pomocny przez tego mamy system automatycznej zmiany świateł drogowych nami Ja nie mamy system który przykładowo pomaga nam trzymać się naszego pasa ruchu do to jest pasywny system czym informuje nas na ekranie daje sygnał dźwiękowy ale nie skręca kierownicą i nie wraca nas automatycznie do nas pas ruchu system który automatycznie do hamuje a już na pewno ostrzeże odpowiednio sygnałem dźwiękowym czy też takim wielkim czerwonym komunikatem który mówi hamuj jeśli wykryje że jedzie znacząco wolniej od nas także różnice pomiędzy tymi samochodami są znacznie większe niż to co możemy dostrzec w salonie gołym okiem jak pewnie zauważyliście tym razem zabrakło test dwumetrowca to że Auris po face liftingu nie zmienił się pod względem przestrzeni a więc jeśli jesteście tematem zainteresowani to możecie obejrzeć ten fragment w poprzednim naszym teście gdzie również testowaliśmy kombi i również testowaliśmy teraz przejdę do podsumowania i zacznę od tego że może nie każdemu spodobały się zmiany w przedniej części tego samochodu bo widziałem wasze komentarze na Facebooku i kiedy wrzuciłem pierwsze zdjęcie zaraz po odbiorze tego auta i może nie każdemu się spodobał ten wizerunek takiego jak ja to mówię Japończyka po Japończyka w okularach bo po face liftingu mamy to tak koło chromowaną listwę tak w takim rozgałęzieniem co mnie przy trochę oprawa okularów ale w środku Myślę że te zmiany poszły w takim jednoznacznie dobrym kierunku tym że wszyscy będą zadowoleni podobnie jak będą zadowolenie z nowej silników czy też z tego że na pokładzie pojawiły się nowe systemy bezpieczeństwa być może ten facelifting trwały się nie poszedł Aż tak daleko jak w przypadku a więc miejsca ale myślę że są wystarczająco zauważalne I wszyscy klienci będą zadowoleni podobnie jak z napędu hybrydowego które Co prawda nie zmienił się przy tym face liftingu z tego co zauważyłem ale wciąż powinien się podobać klientów bo już teraz wybierany jest przez co czwartego kierowca