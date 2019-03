Total Polska ogłasza zwycięzców polskiej edycji konkursu Startupper Roku

We wrześniu 2018 roku Total wznowił inicjatywę Startupper Roku. 7 marca zostali nagrodzeni jego polscy laureaci.

I miejsce - GrupaWsparcia.pl - darmowy i anonimowy portal społecznościowy

- GrupaWsparcia.pl to miejsce, gdzie bez konieczności pokazywania własnej twarzy można podzielić się problemem i otrzymać realną pomoc. Wspólnie walczymy z depresją , uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Przeniesienie wszelkich grup wsparcia na naszą platformę znacząco obniży koszty utrzymania takiej grupy (koszty wynajmu sali etc.) oraz ułatwi do niej dostęp. Również profesjonalna pomoc psychologiczna będzie łatwiejsza oraz tańsza dla społeczności. Wspólnym celem użytkowników jest potrzeba dążenia do przezwyciężania wszelkich trudności bez względu na to, czy borykamy się z depresją, uzależnieniem, otyłością , bulimią , przeżywamy żałobę lub inną traumę czy też walczymy z ciężką chorobą. W dalszej perspektywie mamy na celu zdobycie poparcia środowisk rządowych dla projektu oraz wprowadzenie możliwości tworzenia grup wsparcia na portalu przez różne ośrodki pomocy społecznej, które będą jakby dopełnieniem świadczonych przez nich usług na rzecz lokalnej społeczności – mówi lider projektu Jakub Juszczyk.

II miejsce i dodatkowy tytuł „Przedsiębiorczej Kobiety Roku” - myHYDRO

III miejsce – The Compass

- The Compass to pierwsza na świecie aplikacja mobilna nawigująca osoby niewidome i niedowidzące po budynkach użyteczności publicznej (np. centra handlowe, lotniska, dworce kolejowe, muzea itp.) i działająca z tak dużą precyzją (wybrany sklep, wejście, toaleta itp.). Świat nie jest tak samo przychylny dla wszystkich. Naszą szczególną uwagę przykuły osoby niewidome i niedowidzące. Nie mogą one korzystać w takim samym stopniu z miejsc handlowych, czy miejsc użyteczności publicznej, jak osoby z innymi dysfunkcjami. The Compass to projekt, który ma na celu wyrównywanie szans. Aplikacja będzie najbardziej rozbudowaną na rynku, a także kompatybilna ze smartglasses oraz smartwatchem, współfinansowanymi przez stworzoną przez nas fundację. Co roku planujemy wdrażać projekt na kolejne rynki. Taki ruch pozwoli pozyskać nam większą liczbę klientów, poszerzać świadomość na temat marki oraz popularyzować projekt wśród użytkowników – mówi liderka projektu Magdalena Wawrzyniak.