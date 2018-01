To będzie kraj starych ludzi. Kierowcy po latach muszą trafić na badania

Posłanka PO, Mirosława Nykiel, chce obowiązkowych badań wzroku dla wszystkich kierowców. Co roku, bez wyjątku. Pomysł wywołał niemałe poruszenie, ale jego słuszność potwierdzają statystyki i normy w innych krajach.

Dura lex

Pomysł posłanki PO jest wyjątkowo surowy w swoich założeniach. Według założeń CEPiKu, miesięcznie wydawanych jest około 40 tys. nowych praw jazdy. Łącznie uprawnienia tylko na kategorię B ma około 20 milionów obywateli w wieku 18-64 lata. Jeśli wszyscy z nich musieliby udać się do lekarza raz w roku, okuliści nie mogliby narzekać na brak pracy. Za to zmotoryzowani na kolejki już owszem.

Badania wzroku nie są jednak tematem do żartów. Ponad 66 proc. kierowców po 40 roku życia nie zdaje sobie sprawy z pogorszonego widzenia. Polska, jako jeden z nielicznych krajów Europy, nie wspiera starszych kierowców i całkowicie pomija kwestię seniorów na drodze. Nie jest to zagadnienie, które może być zignorowane. Policyjna statystyka z 2016 roku (dane za rok 2017 nie zostały jeszcze szczegółowo opracowane) wskazuje, że osoby liczące sobie więcej niż 60 lat spowodował rocznie 4343 wypadki. To prawie tyle, ile spowodowali "młodzi gniewni" po odebraniu prawa jazdy i o 430 zdarzenia więcej niż jeszcze w 2015 roku. Sytuacja będzie się pogarszać.