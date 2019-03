Test zderzeniowy przeprowadzony przy prędkości 200 km/h

Przeprowadzony przy prędkości 200 km/h test zderzeniowy pokazuje, czy kierowca miałby szansę przeżyć taki wypadek.

Nie są to nowe testy zderzeniowe, ale nadal pozostają bardzo aktualne. W Polsce większość aut to pojazdy wieloletnie. Jednocześnie znaczna część kierowców nie przestrzega przepisów i w wypadkacha nadal giną co roku tysiące osób. Dlatego warto być świadomym potencjalnych efektów jazdy z dużą prędkością.