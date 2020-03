WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Test Mercedesa-AMG C63 S: z tym samochodem nie ma żartów Silnik V8 w samochodach segmentu D odchodzi w zapomnienie. Nie znajdziemy go ani w BMW M3, ani w najostrzejszych modelach Audi - RS4 i RS5.... Rozwiń Cześć BMW m308 odeszło Audi RS4 RS … Rozwiń Transkrypcja: Cześć BMW m308 odeszło Audi RS4 RS 500 V8 Już nie ma Mercedes C63 AMG V8 Jest Poznań Na szczęście mamy jeszcze AMG które Podtrzymuje tradycje montowania Vsl W tym I dzisiaj Dzięki wypożyczalnie trenerskie możemy dla nas przetestować najbardziej ekscytujące odmiany klasy AMG Kupa It Popek Klasa 4 w wersji coupe To moim zdaniem bardzo udany stylistycznie model samso Elegancką płynął W wersji AMG Z innymi zderzakami przede wszystkim z tymi mocno poszerzonymi nadkola nie wygląda i Elegant Jak Od razu z Z tym samochodem Nie masz Odświeżenie klasy serwetki AMG wprowadził Zupełnie nowy Teraz Przypominam o tym i pionowym jest zebranie Oczywiście H&m GTA Air Zwróć też uwagę że Stał się taki bardziej muskularny o tych poszerzonych nadkolach już mówiłem ale do tego mamy je Dźwięk Poszerzające OBD Vlo Powietrza w przedniej Zwróć uwagę na detale nawet obudować Jest bardziej Muscle A jak już jesteśmy przy szczegółach multibeam LED to jest opcja która się pojawiła w klasie C Po face liftingu czyli Mater Reflekt Gdyby nie opcjonalne felgi Przeszczep To moglibyśmy to podziwiać takie felgi które zostały przetestowane w Magiczny Która Zmniejszając zawiera Czy takiej Do kogo Interesuje Tylko pokazuje że w tej firmie Dba Pokaż Klasy C po liftingu już testowaliśmy więc prawdopodobnie już wiecie co to się zmieniło w dużym skrócie znacznie Czy poziom wykończenie znacznie więcej Electro Po face liftingu Ciało śmiało Adam Klasyczny Hana Zegarów Może Virtus Koty Miło się też kierownicę na których pojawiły się gładzik i przyciski do razem który można dużo Drużyny Powiedziałem Ale my to mamy AMG a więc jest o czym opowiadać nowe sportowe fotele mogą mieć pneumatyczne Które pompują się na zakrętach dzięki czemu lepiej utrzymując W odpowiedniej pozycji Połączenie ze Te fotele mogą być wyposażonym pa 3 stopnia Wentylacja na sadystówka może się pochwalić bardzo ciekawe zestawienie kolorystyczne Czarn plus czerwień zawsze się sprawdza dot Mamy mnóstwo usta Fotele Prócz tego co widzimy na Naprawdę bardzo Dużo Różne chłopcy Rów Sterować szerokość Na siedzisko Jak Na oparciu Również roku Odcinek Rzuciłem Gdzie są nie tylko zmienione fotele Można nazywa AMG Ale takie Recykling Rycyna Ale to Euromat Który imponuje Moc Nie tylko brutal Ale Poziom L Mamy do wyboru Trybuch ja Że mnie sterować albo Jak to w Mamy Ślisko Pozwala na Korzysta Nawet Mokre Jest rypin.tv Kom Sport Sport Plus i wydawałoby się Już koniec Jeszcze jest Zwróć uwagę że Krywaniu możemy sterować również za pomocą Różnica h&m Doin Pingu na metr 2 dodać Sterowanie pokrętłem Wybierając Tryby Sebastian Słownie Pokrętło Po lewej stronie z kolejowy Tryb pracy Które oczywiście też odpowiednie się dostosowuje W trybie rejs po prawej No to To będzie Sport Plus Przejdziemy Sklep Komfort No to wiadomo że tutaj też wyląduj Nic nie stoją wchodzisz by tu wybrać com Statut SP Klient nasz pan Pod ręką też czasem Może się Szczerze Szczerze mówiąc jakoś te Zestawy do rzucenia biorąc pod uwagę z tym samochodem można jeździć do 1000 I dosyć się gwałtownie Brutalnie Przyciski To ja To jest po lewej jako tako Pobrane jako tako ale po lewej ja bym Dorobili dołożyli jest nieźle ale Jakościowo Tutaj widzę wiosła Punkt wielki r Do zmiany biegów Fajne ale idzie Popatrz Nad Możemy wyłączyć przyjdziemy na przykład Creeper Następnie możemy wyłączyć dodatkowo SP I na ekranie pojawia nam się Sport Henryk mo Już możemy więcej ale to jeszcze nie wszystko bo możemy Jak przytrzymać nieco dłużej I wtedy Możemy Sam na sam tylko z kontrolą Mamy Co oznacza że i tutaj na pokrętle Co chwilę Służyło do wyboru trybów jazdy mamy moc Wyboru trybu Trybut pracy Kontroli I tak mamy aż 9 Opcje do wyboru Tutaj wyłącz Krzesełko Imo Bar Zdarza Tyle obcych Absolutnie nie bo Powiedziałem o wersji Indywidual pozwala nam dostosować samochód do naszych Ile jest Kombinacje tego co Jedną z opcji na Jedno I do tego 4 od I do tego 3 Hause komfortu No i Jeszcze układ wydechowy No to nie chce mi się liczyć ale jest tego co Sport I to wracam ponownie Definicja Na potrzeby tego film Euro Polcar Nie tylko moc Nie tylko Tylko Ale też Elektronik Technika Auto H&m I nawet owady które latają wokół tego samochodu też mają wyjątkowy wysokie Co to jest Czy po prostu centralnie o grillu Nic ciekawego Nic spektakularne Owady Wylatują między żebrami grill Ale nie odbijają się też to tak po prostu chłodnica Nie no nie Płakała Konkretny Owad Wylatuję Przestań Przez to Podnosi Leci Z ogromną prędkością Wszystkimi elementy I Rozmyśla się na tej osłonie Ale tak bardzo spektakularnie z wysokimi osiągami Więc Naprawdę widać że psuje silnikach Przy samochodach Nawet owady AMG Dobra i tyle Weź mi do 8 510 koni 700 niutonometrów to są osiągi Wersji Sobie na zwykłą Dostanie 400 50 minut Do Etiopii To było dobrą sprawę dobrała się do wszystkich wersji nadwozia Klasy C można mieć AMG Tutaj Zadanie 3 w kombi Kupę 3 i 9 do setki zejście poniżej 4 Oto moje Warto Prędkość maksymalna jest oczywiście ograniczony Elektronik 150 na godzinę ale można Zdjęcia Wtedy ma Do 200 Tak jak Najważniejszą zmianą w nowym C63 jest jeden Skrzynia Zamiast skrzyni 7 biegowej mamy H&m ZS mokre Startowa Przykład Opracował zespół z ING Lepsze wrażenie Zmiany biegów i i niższą ma Wyszliśmy naszym urządzeniem przyspieszenie do setki tego samochodu i wyszło nam powtarzalnie 4 Jeden ciekawostkę niezależnie od tego czy użyliśmy trybu launch Control czy też wystartowałem Maksymalnie 10 m gazu chwilę później i to jest Wyraźnie gorszy od tego co deklaruje producent po prostu ten mówi o 3:09 więc nie Gdzie jest szukać różnicy dlaczego tak jest wiadomo że samochód nie jest lekki wiadomo że maty Taty i być może to jest kwestia atrakcji bo tutaj asfalt nie jest idealnie Nawet bardzo dobre opony nie pomagają ale wydaje mi się że To jest kwestia przebiegu być może ten samochód jest to jak to wypożyczalni kompletnie nowy Za mały przebieg duży komputer jeszcze na pierwszych miesiącach kilometrów ogranicza Maxima To tylko tak mogę wytłumaczyć taką przepaść pomiędzy klarowanym 39 a osiągniętym 4 Tym samochodem jakoś szczególnie długo słownie Parę godzin na tyle na ile go Zdążyłem poznać powiem że Wersja eng Jest fantastycznym samochód Ale celowy nie mówię kupę bardziej kombi Z dwóch powodów Po pierwsze dlatego że ja kupę zwyczajnie się nie mieszczę Forma ma bardzo duże znaczenie ekskluzywny wyraz telefon więc Nisko wprowadzony dach i wszystko co z tego wynika ja się nie czuje w tym samochodzie aż tak bardzo Komfortowo bo dahman podsufitkę mam puszczać głową to jest jedna rzecz a druga rzecz to jest to że Że względem kierownicę też nie jestem w stanie do końca dobrze się ustawić bo brakuje Jeszcze parę centymetrów więc ja na tym samochodem chodzi o ustawienie się kierowcy jest Kompromisem a Drugi powód dlaczego nie kupę a akurat kombi to dlatego W trybie komfortowym parę parę parę kilometrów ładnych przejść W trybie komfortowym podziwiając to jak ten samochód potrafi być komfortowy Komfortowy to paradoksalnie nie jest takie proste Bo w sportowych samochodach o bardzo do Osiągach To komfortem bywa różnie nawet w trybie Komfort a tutaj rzeczywiście Ten samochód mógłbym Jedynym autem W rodzinie dlatego że on czuje komfortowym nie jest ani głośny ani twardy ani tak jest zbyt wymagający też Chyba nie takie jakieś inne poczucie tego że jedziemy takim zwykłym samochodem do jeżdżenia z punktu a to YouTube Uniwersalny bo przecież wciąż jest agresywnym sportowcem dzikiem Potrafi bardzo wiele ale teraz akurat potrafi też być w Autem a więc jego uniwersalność będzie pasowała do uniwersalnego nadwozia czyli do Właśnie więc C AMG Pack palniku I można jeszcze długo opowiadać o tym jak to wspaniale to on wybiera nierówności tak Czekacie na to jak to jedzie w trybie bardziej sportowym No i oczywiście jak przełączenie w tryb Sport Sport Plus słyszymy tego dużo Bardzo dużo nawet zakrętach dodawanie gazu powoduje to co dokładnie Madryt tył odpływa Czujemy że Że nadsterowność momentalnie Pojawia i w sumie przy tych oponach nie musimy szczególnie Martwić się o to co się wydarzy bo samochód też elektroniką nam Nawet gdybyśmy z lenistwa nie chcieli nawet skontrolować to i tak to pojedzie tam gdzie trzeba ją pod warunkiem że nie dodane W każdym razie jak to tej teraz jadę w trybie już S Plus i mniejszy nierówność Już powodują że samochód zaczyna podskakiwać właśnie to jego drugie sportowe oblicze które jest tak Głośne ale też takie w którym kontrolka migająca ESP Z kleju właściwie kości prawie przy każdym mocniejszym naciśnięciu gazu bo Elektronika musi ten samochód utrzymywać przywołać do porządku I Jak tym jeździć prawda Przecież to ma tylko napęd na tył na jednej osi za dużo moc Dużo momentu obrotowego Ale po co kupujemy klasę c w wersji AMG Właśnie żeby każdy przejazd dostarcza wrażeń żeby każdy k to podróż Czymś wyjątkowym prosiła do mocy a wejście w trybie Rise który jest To jest został zapasie musimy już raz bardzo uważnie podchodzić do tematu Zakręt Może Trybie podłączeniu USB Tym bardziej ja po wyłączeniu tą protrakcja tym bardziej ten samochód stanie się kompletnie Nie już sportowy i nie ograniczają się żadną Elektronik Nie wiem w sumie Czy olej Nie włączę w razie czego w nowoczesnych Na raczej tego należałoby się spodziewać w każdym razie Jak dla mnie jest to samochód zarówno od tej strony komfortowej Jak i od strony Sportowej w takim kompletnym autem który Robi to za co zapłaciliśmy niemałe Przecież pieniądze bo bo tutaj mówimy o kwota 500 Plus Tak Skomentowanie wymagające zwierzę To jest oczywiście auto luksusowe bardzo dobrze wyposażony Sia Tak mamy tutaj nie mam akurat dostępu do dowodu rejestracyjnego Dokładnie Ile Ale no to mam pana 700 to jeśli dobrze pamiętam z ogonkiem to jest w Poziom w którym mamy do czynienia co z tego wynika Jeśli jedziemy 50 na godzinę i robimy taki test lewo prawo Zmieniamy Ciekawy na lewy wracamy na swój To Czuć że pierwsze Ten samochód Masa Nawet w tryb Sportowy No dobra Projekt Wkręca Bym wracając zaczyna delikatnie Aktywna 8 żyć własnym życiem też kotwa ułamki sekundy oczywiście wszystko się dzieje i tak tak jak kierowca Natomiast czuć że tam coś się dzieje się Takiego to zdrada Ten samochód to nie jest piórko Ważę żetony 2 Tylko jednak mamy to o całkiem sporo maszyny Drugi powód że drugi temat do omówienia to jest oczywiście Właśnie przyspieszenie do setki Zrobiliśmy pomiar do setki zrobiliśmy go czterokrotnie Zaczęły się nawet nam wyniki powtarzać bo 2 razy wyszło nam 451 I to jest wynik który Kłania Obiecuję A ja 50 Trzeba szukać powodu Tak jak wspomniałem już no to mógłbyś Mogło być ograniczenie ze względu na niewielkie przebieg tego auta Nowo kupione auto do wypożyczalni może to być kwestia tego że asfalt nie był Brudny Zac Wypadek Można by szukać różnych powodów tylko dobry chodzi o te akcje Bo to ten samochód fantastycznie przy Już mniej więcej od prędkości rzędu 40 na godzinę tam później 40 100 Naprawdę od niechcenia to jest zdobycie tych właśnie pierwsze kilometrów na godzinę jest dla niego najtrudniej Bo wtedy walczę z trakcją walczę z przyczepnością ale walczę też własną Trzeba od zera Takie urok samochodów które nie są zbyt lekkie Ale ciężki Do końca to czego nie wyszło nam w wyniku pisze go do deklarowanego przez producenta 69 wiesz on też miał takie ciężkie to dobrze może Nie takie ciężkie bo Czy 9 podawane było dla golasa który był znacznie Tutaj mamy maksymalne wyposażenie więc to wszystko dorzuca trochę kilogramów na pokład Oczywiście być może to jest kwestia tego że mamy to trochę jeszcze za mały przebieg Gdybyśmy mieli tego urządzenie niezbyt jakbyśmy przyspieszenie do setki to myślę że ten Ja to byłoby zbyt monotonne nie mielibyśmy po prostu praca narzekać it Euro MasterCard naszych czasów w jednej strony przywiązanie do tradycji Wielkie V8 pod maską i napęd na tył Z drugiej strony Na wskroś Nowe systemy nieustanny pens do przodu i Ulepszenia do te Europace Luksus A do tego dostępu W każdej możliwej Zarówno jako Top Kupę ale też Cewka Said Ana Kom Ja jestem pod Wraże Ile koniec jeszcze raz podziękowania dla wypożyczalni cylindersi za użyczenie tego samochodu do testów i podziękowań również dla Obejrzenie tego filmu i do zobaczenia na następnych Słupsk