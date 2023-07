Test: Kawasaki Vulcan S - pozory mylą

Zdecydowanie tańsza jest Honda Rebel (31 300 zł), choć ma ona mniejszą pojemność. Za wersję z silnikiem 1100 przyjdzie już nam zapłacić 48 tys. zł, przez co Vulcan wpisuje się idealnie w pozycję między nimi. Sytuacja na rynku jest co najmniej ciekawa. W polskiej ofercie Yamahy czy Suzuki Vulcan nie ma żadnego konkurenta. Harley ma zaporową cenę – bo wynoszącą ok. 76 tys. zł – za podstawowego Nightstera. Wtedy na scenę wjeżdża, o może lepiej powiedzieć wlatuje – Super Meteor od Royal Enfielda. Ma mniej więcej tę samą pojemność co Vulcan, lecz okazuje się zdecydowanie słabszy, gdyż dysponuje mocą 47 KM. Jest on jednak wyceniony poniżej psychologicznej bariery 40 tys. zł