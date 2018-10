Tankowanie będzie droższe. Martwić powinni się właściciele diesli

Utrzymujące się wysokie ceny paliw już teraz irytują kierowców, ale najgorsze dopiero przed nami. Nadchodzące dni przyniosą podwyżki na stacjach, a najmocniej drożeć będzie olej napędowy.

Jest drogo

Jak wyliczył BM Reflex, średnia cena benzyny 95 wynosi 5,11 zł/l, benzyny 98 - 5,41 zł/l, oleju napędowego - 5,11 zł/l, a LPG - 2,48 zł/l. Oznacza to, że w ostatnim tygodniu nieznacznie, średnio o 1 gr/l spadły ceny Pb95, a ceny diesla wzrosły średnio o 4 gr/l.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 za paliwa płacimy więcej odpowiednio: za benzyny o 50 gr/l, diesla - 66 gr/l i za LPG - 37 gr/l. Po raz ostatni na jednakowym poziomie ceny benzyny 95 i oleju napędowego znajdowały się na przełomie lutego i marca 2015 roku. Ceny diesla na stacjach osiągnęły poziom z połowy października 2014 roku, natomiast na rynku hurtowym wzrosły do poziomu najwyższego od września 2013 roku. Dla przypomnienia litr diesla na stacjach kosztował wówczas średnio ok. 5,50 zł.