Takiego ogłoszenia o pracę jeszcze nie było. "Zatrudnię jaśnie wielmożnego kierowcę"

"Zatrudnię jaśnie wielmożnego kierowcę" - tymi słowami rozpoczyna się kontrowersyjne ogłoszenie o pracę zamieszczone w serwisie OLX. Wściekły pracodawca nie owija w bawełnę - "Żadnych brzuchatych dziadków powyżej 55 lat i małolatów poniżej 20 lat" - pisze.

"Żadnych brzuchatych dziadków powyżej 55 lat i małolatów poniżej 20 lat. Masz skończone 55 lat – NIE DZWOŃ, tylko bujaj się w ciepłych kapciach na fotelu, i wieczorami słuchaj Apelu Jasnogórskiego w Radio Maryja i ewentualnie baw wnuki" - napisał. "Bo zwyczajnie, choć to smutna i przykra prawda jest – jesteś za stary i nie dasz rady. Będziesz tylko się „sapał” i nie zarobisz na swoją pensję i ratę kredytu za mojego busa. Nie masz ukończone 20 lat – NIE DZWOŃ – bo ledwo co ukończyłeś gimnazjum (gdzie niczego dobrego nie uczą) i nie masz doświadczenia, a ja, moje zdrowie i finanse nie mogą sobie pozwolić abyś tłukł i łamał moje auto."

"No, chyba że jesteś WYJĄTKIEM i zostałeś poczęty w ciężarówce, to na pewno znasz się na szoferce i masz to we krwi – To zapraszam, a na pewno się dogadamy." - dodaje, ale bynajmniej nie jest to koniec kontrowersji.