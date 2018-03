Tak obchodzi się zakaz handlu. Pierwszy sklep mięsny otwarto na stacji paliw

W najbliższą niedzielę – 11 marca po raz pierwszy Polacy nie będą mogli zrobić zakupów w większości sklepów. W ustawie przewidziano jednak szereg wyjątków, m.in. możliwy jest handel na stacjach paliw. W związku z tym, kreatywność handlowców nie ma granic – na szczecińskiej stacji otwarto pierwszy sklep mięsny.

Jeszcze nie było pierwszej niedzieli z zakazem handlu, a już powstał sklep, który nowe prawo omija szerokim łukiem. Otwarto pierwszy sklep mięsny na stacji paliw. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 marca br. to jeden z wyjątków, gdzie handel w ostatni dzień tygodnia będzie dozwolony. To oznacza, że właściciel mięsnego biznesu nie otrzyma kary, bo de facto przepisów nie złamie.

Stoisko z wieprzowiną, szynką i kiełbasą z wyrobami premium ruszyło w Szczecinie. Stacja paliw i mięsny zlokalizowane są przy ruchliwej trasie wylotowej – podało RMF FM. Wejścia na stację oraz do placówki handlowej mają być osobne.

Z zapowiedzi właściciela biznesu wynika jednak, że mimo iż placówka może być otwarta, celem nie jest działalność przez siedem dni w tygodniu, a tylko od poniedziałku do soboty – donosi Portal Spożywczy.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę obowiązuje od 1 marca. Pierwsza niedziela bez handlu to jednak 11 marca, a kolejna – 18 marca. To oznacza, że w większości sklepów nie będzie można zrobić zakupów, a co najwyżej... pocałować klamkę. W większości – nie oznacza jednak, że w ogóle – ustawodawca zawarł w przepisach szereg wyjątków.