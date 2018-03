Szykuje się podwyżka cen paliw. Nie za sprawą cen ropy, a pomysłu PiS

Był już pomysł ochrzczony mianem "Paliwo+", który nie wypalił. Teraz PiS znalazł kolejny sposób, aby dobrać się do naszych portfeli. Szykuje nową daninę, czyli opłatę emisyjną od paliw. Ma ona sfinansować rozwój ekologicznego transportu.

Rząd chce wprowadzić nową opłatę doliczaną do każdego litra benzyny i oleju napędowego. Wyniesie 8 groszy netto i zasili nowo tworzony Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Ma on wspierać m.in. rozwój transportu wodorowego i elektrycznego. Jak podaje "Super Express" do tych 8 gr trzeba doliczyć jeszcze podatek VAT. To oznacza, że ceny benzyny i ropy mogą wzrosnąć o 10 gr na litrze.